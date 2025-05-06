Британия готовится к ядерной войне с Россией: выживут не все, но у Лондона есть план

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британское издание The Telegraph со ссылкой на засекреченное правительственное досье оказавшееся в распоряжении редакции утверждает, что власти Великобритании уже готовятся к военному столкновению с Россией и разрабатывают обновленную версию плана действий на случай войны, который последний раз редактировался в 2005 году.

По данным издания, попавшая к нему в руки разработка носит название «План национальной обороны». Он определяет последовательность действий в первые дни конфликта после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. В прошлом месяце британские министры впервые официально обозначили Россию как угрозу национальной безопасности .

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

План составлен по образцу «Военной книги» — секретного досье времен Холодной войны с инструкциями о том, как правительство должно реагировать на ядерную атаку, которое с тех пор было опубликовано в Национальном архиве.

В материале прямо связывают такие опасения с планами правительства Стармера направить войска на Украину после завершения там военных действий:

«Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая вскоре может повлечь за собой размещение британских войск на территории страны. Эксперты предупреждают, что страна уязвима для нападения на ее важнейшую национальную инфраструктуру , включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы».

В частности, в секретном досье будет определено, как правительство должно реагировать на объявление войны и управлять страной в военное время. Также будет описан порядок использования бункеров, предназначенных для защиты королевской семьи, железных и автомобильных дорог, гражданского флота, почтовых и телефонных сетей.

Согласно этому же плану, Британия будет разделена на 12 зон, каждая из которых будет управляться министрами кабинета, старшими военными офицерами, главными констеблями и судьями с особыми полномочиями. В некоторых сценариях продукты питания и строительные материалы будут складироваться и распределяться по карточкам. BBC получит указание транслировать публичные объявления о том, как укрыться от ракет, а самые важные произведения искусства страны будут вывезены из Лондона в Шотландию в целях безопасности.

План, разработанный Директоратом по вопросам устойчивости Кабинета министров, даст премьер-министру и Кабинету министров указания относительно того, как управлять правительством в военное время и когда им следует искать убежище в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона.

Кроме того, план должен предусматривать порядок организации общественного вещания и «накопления ресурсов». В документе изложены несколько сценариев начала конфликта, два из которых — нападение на Великобританию с использованием обычных или ядерных ракет.

Также впервые будет детально прописан сценарий кибернетической войны, которая не была реальной угрозой в 2005 году. При этом, как отмечает Telegraph, маловероятно, что план будет обнародован в течение ближайших десятилетий.

Также по данным газеты, Лондон пересматривает старые планы мобилизации на случай прямого удара по стране. Обсуждается также возможность создания британского аналога израильского «Железного купола».

Оценка риска, опубликованная в январе, показала, что успешная атака «вероятно приведет к гибели гражданского населения и сотрудников экстренных служб», нанесет серьезный экономический ущерб и нарушит работу основных служб.

В прошлом месяце высокопоставленный представитель Королевских ВВС заявил, что если бы первая ночь конфликта на Украине произошла в Великобритании, российские ракеты прорвали бы британскую оборону и уничтожили бы объекты инфраструктуры.

Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны, которые, согласно оценке Уайтхолла, могут привести к выбросу радиоактивных материалов по всей стране и вызвать «значительные и продолжительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики».

Правительство также смоделировало вероятность и последствия ядерной ракетной атаки на Великобританию, но официальные выводы этого обзора остаются засекреченными.