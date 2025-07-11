Британия и Франция грозят России 50-тысячным корпусом для защиты Европы

Анатолий Лапин.  
11.07.2025 08:57
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Франция


Великобритания и Франция договорились создать совместный 50-тысячный корпус, который будет готов отразить нападение на европейские страны. Кроме того, они будут совместно производить дальнобойные ракеты.

Об этом на совместной пресс-конференции в Лондоне объявили премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания и Франция договорились создать совместный 50-тысячный корпус, который будет готов отразить нападение на...

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«Мы переводим совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть численностью до 50 тысяч человек, способных быть задействованными в крупном сражении, что будет представлять собой пятикратное увеличение с Францией и Великобританией как твердое ядро, способное объединить других европейских партнеров и быть доступным для Альянса. Наше партнерство придает доверие, оперативную прочность этой европейской опоре НАТО, а также укрепляет доверие к стратегической автономии, в которую мы верим.

В плане потенциала мы решили ускорить существующее сотрудничество по будущим крылатым и противокорабельным ракетам, а также начать работу по совместной разработке класса «воздух-воздух» будущих поколений, новых ракет ПВО класса «земля-воздух», а также в сотрудничестве с Германией противокорабельных ракет класса земля-воздух», – заявил Макрон.

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