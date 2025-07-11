Британия и Франция грозят России 50-тысячным корпусом для защиты Европы
Великобритания и Франция договорились создать совместный 50-тысячный корпус, который будет готов отразить нападение на европейские страны. Кроме того, они будут совместно производить дальнобойные ракеты.
Об этом на совместной пресс-конференции в Лондоне объявили премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы переводим совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть численностью до 50 тысяч человек, способных быть задействованными в крупном сражении, что будет представлять собой пятикратное увеличение с Францией и Великобританией как твердое ядро, способное объединить других европейских партнеров и быть доступным для Альянса. Наше партнерство придает доверие, оперативную прочность этой европейской опоре НАТО, а также укрепляет доверие к стратегической автономии, в которую мы верим.
В плане потенциала мы решили ускорить существующее сотрудничество по будущим крылатым и противокорабельным ракетам, а также начать работу по совместной разработке класса «воздух-воздух» будущих поколений, новых ракет ПВО класса «земля-воздух», а также в сотрудничестве с Германией противокорабельных ракет класса земля-воздух», – заявил Макрон.
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