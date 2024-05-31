Британия и Франция официально вступают в войну против России – Сивков

Разрешение на удары западным оружием по территории «старой» России – это официальное вступление в войну против нее стран, передавших такое оружие. В частности, Британия и Франция, передающие дальнобойные ракеты Украине, являются прямыми участниками конфликта.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, выбор целей, разведка и принятие решения об ударе – все это делается руками не украинских, а западных военных, которые не могут быть «отпускниками» или наемниками, а являются штатными военнослужащими.

«Это должны быть особо подготовленные специалисты. Кроме того, которые должны иметь доступ к специальной аппаратуре и программному обеспечению подготовки полетных заданий. Второе, что должно быть – они должны иметь доступ к развединформации штабов и вопросам оперативного планирования по применению этих ракет. Не просто они куда-то стреляют, а им должны ставиться конкретные задачи по поражению конкретных целей. Эти цели должны быть разведаны. Поэтому все эти полетные задания украинцы подготовить в принципе не могут, то есть, стреляют представители регулярных войск, наемники никакого отношения к этому не имеют», – подчеркнул он.

«Даже те же офицеры, которые имеют опыт подготовки полетных заданий, но не состоящие на действительной военной службе и не имеющие доступа ко всему, что я сказал, подготовить полетное задание не могут. Потому что надо принимать траекторию полета, обход зон противовоздушной обороны, иметь электронную карту местности, ее уточнять постоянно – это нужна работа системы разведки, мощная. Поэтому подобные действия следует рассматривать как акты агрессии стран-поставщиков этого оружия, фактически стран, которые применяют это оружие, против России… 10 стран НАТО дают согласие на применение этого оружия против России. Причем, среди них две ключевые страны – это Британия и Франция. Это те страны, которые поставляют крылатые ракеты большой дальности – Storm Shadow – Британия и SCALP – Франция. То есть, Британия и Франция вступают в войну против России уже официально», – заключил Сивков.