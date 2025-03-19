Британия и Франция панически боятся, что с Украины пойдут гробы с их солдатами

Анатолий Лапин.  
19.03.2025 14:21
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина, Франция


Страны Европы, которые сегодня выступают ястребами и угрожают отправить войска на Украину, не станут это делать без соответствующего решения американцев.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Европы, которые сегодня выступают ястребами и угрожают отправить войска на Украину, не станут...

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«Европейские страны боятся сценария, при котором европейские миротворцы приезжают в Украину, российские ракеты начинают наносить удары по ним, начинают гибнуть европейские солдаты, гробы с этими солдатами идут домой, где они моментально похороны превращаются в манифестацию оппозиции: «Для чего нам эта война и все такое, надо выводить войска свои». Такое уже бывало десятки, если не сотни раз.

Это может означать усиление политических кризисов и так в очень нестабильных правительствах Британии, Франции. Только если США обеспечат гарантии, договорятся с русскими, что русские не будут стрелять в европейцев, только в таком случае могут в Украине появиться сейчас европейские миротворцы.

В другом случае, для участия в войне может появиться какой-то иностранный легион французский, потому что его жертвы для французского общества не столь болезненные. Это профессиональные солдаты, наемники, по большому счету. Могут появиться какие-то группы добровольцев, специальных частей, но полноценный миротворческий контингент иначе, нежели под прикрытием американо-российских договоренностей и американской техники, в Украину в ближайшее время не зайдет», – заявил Бортник.

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