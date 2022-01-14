Британия могла принимать участие в заговоре внутри казахстанской элиты и масштабных погромах

На сегодняшний момент появляется всё больше материалов, связанных с влиянием Великобритании на деструктивные процессы в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане, и есть смысл проанализировать саму возможность участия британских спецслужб в заговоре высокопоставленных генералов Комитета Национальной Безопасности.

Подтолкнуло к написанию материала высказывание политолога Игоря Панарина о британском следе в деле о попытке переворота с участием казахстанских силовиков.

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«Перелом наступил, и в этом контексте можно уже рассмотреть ситуацию комплексно — о попытке государственного переворота, который пыталась осуществить Великобритания… План «цветной революции» в Казахстане был разработан в Лондоне, а главной фигурой, с которой все обсуждалось, был Зеленский. Напомню, что в ходе его визита в Великобританию у него была личная встреча с директором британской разведки MI6. На это многие обратили внимание. Они говорили о Казахстане и разработке плана «цветной революции». Для этого в Киеве были созданы две резидентуры британской разведки MI6, выделены помещения, и они начали плановую работу по дестабилизации Казахстана около года назад», — подчеркнул эксперт.

Собственно, влияние Великобритании на казахстанскую политику и правящую элиту было всегда велико. Вспомнить хотя бы высказывание Маргарет Тэтчер о том, что Нурсултан Назарбаев является её лучшим учеником среди президентов на постсоветском пространстве за успешно проведенную приватизацию в пользу западных компаний. Вспомним, что американские и британские корпорации оказались еще в 1993 году в Западном Казахстане сразу после роспуска Верховного Совета, который противился передаче флагманов добывающей промышленности и месторождений иностранцам.

Тогда был создан международный Каспийский консорциум на казахстанской части Каспийского шельфа. В консорциум вошли Бритиш Газ, Аджип, Бритиш Петролеум, Статойл, Мобил, Тоталь, Шелл и КазахстанКаспийШельф. На его базе создается совместная компания по разработке на Северном Каспии – ОКИОК (Оффшорная казахстанская международная операционная компания), которая стала основой присутствия всех американских, британских и европейских добывающих компаний в богатейших нефтегазовых районах страны.

На сегодняшний момент доля British Gas в кабальном для Казахстана Соглашении о разделе продукции на крупнейшем газоконденсатном месторождении Карачаганак в Запано-Казахстанской области составляет 32,5 %. Представлены члены королевской семьи и сам принц Эндрю в числе держателей акций крупнейшей корпорации «Казахмыс» в бывшей Жезказганской области, где добывается и выплавляется медь, золото, цинк, платина и другие цветные металлы.

Еще более тесные связи существуют между семьёй Назарбаева и представителями британской монархии на личном уровне. Как известно, средний зять Елбасы Тимур Кулибаев, распоряжающийся всеми крупными активами семьи, приобретал у того же принца Эндрю объекты недвижимости и дворцы по завышенной цене явно с целью подкупа.

Тимур Кулибаев

Затем его любовница и одновременно сотрудница «КазМунайГаза» Гоги Ашкенази стала лучшим другом королевской семьи и неоднократно была замечена на многих официальных приемах и ужинах.

Принц Эндрю и Гоги Ашкенази

Данные действия, по воспоминаниям уже покойного старшего зятя Рахата Алиева, дали возможность семье Назарбаева проникнуть на самый верх британской элиты, а сам Нурсултан Абишевич и его старшая дочь принимались самой королевой и её мужем.

Дарига и Нурсултан Назарбаева с королевой Великобритании

Поэтому сращивание британского и казахского капитала налицо, и фактор влияния Лондона на внутреннюю кухню в Нур-Султане был всегда определяющим. Соответственно, это положение давало возможность оказывать англичанам постоянное давление на казахстанское руководство для корректировки его внешнего и внутреннего курса.

Тем более общая официальная сумма казахстанских правительственных активов в самой Британии, не считая недвижимости, составляет 600 миллионов фунтов, которые находятся под постоянной угрозой ареста. Впрочем, в последние годы предпринимались неоднократные попытки ареста и изъятия загородных поместий и квартир у самих членов семьи Назарбаева в Англии.

Так, в 2020-м году были арестованы следующие объекты Дариги Назарбаевой и её сына Нурали Алиева: особняк по адресу 32 Denewood Road на севере Лондона в районе Хайгейт, двух квартир в районе Челси и особняка на Bishops Avenue, общая сумма которых составляла 80 миллионов фунтов.

Именно они и оказались в поле зрения «Британского национального агентства по преступности» (NCA), когда в марте их арестовали по приказу о приобретении данных объектов на доходы, происхождение которых неизвестно или вызывает сомнение. Следователи в своих действиях также опирались на новый закон о скрупулёзном анализе законности покупки недвижимости и активов иностранными олигархами (UWO), но на самом деле направлялись британскими спецслужбами.

В итоге апелляционная инстанция высшего суда Англии сняла арест с имущества, но вскоре в мае 2020-го года неожиданно произошла отставка Дариги Назарбаевой, а Касым-Жомарт Токаев тогда также неожиданно заявил на заседании глав государств ЕАЭС о неприятии стратегического плана интеграции, предложенного Москвой. Как говорится, за всё надо платить, в том числе и за позитивные решения суда об освобождении арестованного имущества и активов.

Ведущий специалист Центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек Бабагулов посчитал, что эти игры на самом деле означали усиление влияния Запада на руководство Казахстана, что уже приводит к изменению внешнеполитической риторики и к охлаждению отношения к интеграционным инициативам Кремля.

«Надо понимать, что сама история с расследованием, а затем и судом, была лишь многоходовой игрой США и Великобритании для оказания нужного давления на Акорду с целью сохранения прежней благоприятной атмосферы для западных и транснациональных добывающих корпораций и ослабления всех попыток дальнейшего развития Евразийского Союза. Это и есть на деле проявление «мягкой силы» Запада, который периодически грозит высокопоставленным чиновникам отъёмом их капиталов за рубежом для получения нужного результата», – отметил эксперт.

Затем в конце марта прошлого года последовала странная инициатива Нурсултана Назарбаева на саммите Совета тюркских государств в казахстанском городе Туркестан повысить статус объединения до полноценной организации, что и было реализовано 12 ноября в Стамбуле. И это также следствие прямого воздействия английской верхушки на действия казахстанского руководства.

К такому выводу пришел известный казахстанский политолог Максим Казначеев, который в интервью «ПолитНавигатору» осенью прошлого года о причинах возникновения нового интеграционного объединения под эгидой Турции сообщил следующее:

«Не стоит заблуждаться насчет Союза тюркских государств – это давний геополитический проект Великобритании, насчитывающий почти сто лет. Анкара, Баку, Нур-Султан и другие участники этого объединения – лишь статисты. То, что именно Нурсултан Назарбаев озвучил идею трансформации – вполне объяснимо, с учетом тесных связей и его самого, и его ближайшего окружения с Лондоном. Возможно, это цена за прекращение расследования властями Великобритании вопроса происхождения многочисленной лондонской недвижимости казахстанской элиты».

Активное проникновение турецких спецслужб и капитала в Казахстан, как и оттоманских военных, обучающих сейчас казахстанских офицеров в своих вузах и поставляющих в армию свои вооружения, также свидетельствует об активной деятельности Великобритании, стремящейся переориентировать Казахстан с Евразийского интеграционного проекта на Пантюркистский. Если следовать этой логике, то переход на латиницу, строительство турецких военных заводов и активная русофобская информационная и политическая кампания внутри страны становятся объяснимыми.

Казахстанская элита давно интегрирована в западный большой бизнес и геополитически дрейфовала в сторону ЕС и США, а Союз с Турцией был неким своим изданием «евроинтеграции» в противовес интересам России и Китая в регионе. Поэтому организовать узкий верхушечный переворот или перестановки на самом верху политического Олимпа для Лондона не составляло большого труда. Тем более, глава КНБ Карим Масимов, будучи сам крупным олигархом, также неосторожно держал свои вывезенные активы в Британии, в странах ЕС и в оффшорных зонах, которые давно попали под колпак английской разведки.

Еще очень важная деталь – компании, которые сейчас обвиняются Токаевым и следствием в картельном сговоре с целью получения сверхприбылей от одномоментного повышения цен на сжиженный газ, что и стало триггером для массовых социальных протестов, все как один принадлежат тому самому другу принца Эндрю и по совместительству среднему зятю Елбасы Тимуру Кулибаеву. Это компании «КазМунайГаз», «Актобе МунайГаз», «КазгерМунайГаз», «Казахойл Актобе», входящие в Казахскую ассоциацию нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy», возглавляемого этим родственником Назарбаева.

Примечательно, что за полгода до отправки цены на газ на электронную биржу, государственные газозаправочные станции, принадлежавшие компании «КазМунайГаз», были приватизированы кипрской компанией, опять же принадлежавшей лично Тимуру Кулибаеву. То есть, взвинчивание цен на газ могло стать спланированной провокацией с целью создания необходимого протестного фона уже для проведения переворота с устранением Касым-Жомарта Токаева и его сторонников из госаппарата.

То есть, заговор вызревал на самом верху, и в нем непосредственно принимали участие высокопоставленные генералы КНБ, в том числе и племянники Елбасы, так как организация таких масштабных и хорошо координируемых действий погромщиков и боевиков могла быть под силу только этой силовой структуре. При этом они могли быть давно завербованными агентами британской разведки или зависимыми от неё из-за наличия недвижимости и счетов за рубежом.

Поэтому туманный Альбион этим переворотом устранял последние препятствия на пути поглощения Казахстана Организацией тюркских государств, возглавляемой Турцией и инспирированной самой Британией. Эта попытка провалилась, но в ситуации, когда две трети добывающего сектора находится в руках британского, американского и европейского капитала, а правящая семья еще контролирует значимые активы внутри страны, подобные заговоры и столкновения внутри казахстанской элиты могут еще повториться.