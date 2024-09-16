Британия начала наносить удары по Крыму – Марков

Великобритания уже находится в состоянии гибридной войны с Россией, только воюет руками украинской прокси-армии, и все заявления свидетельствуют о переходе к войне непосредственной. Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С нашей точки зрения сейчас происходит переход от гибридной прокси-войны к более непосредственной. Отчасти это уже произошло, потому что удары по Крыму координируются британскими службами. И мы говорим так: отличие заключается в том, что украинская армия не имеет своих собственных систем наведения, может пользоваться только американскими и британскими. Соответственно, это уже будут удары британские, а не украинские. Это и раньше было. В целом западники идут мелкими шажками по принципу «1000 мелких шагов вперёд» или «варить русскую лягушку на медленном огне». И мы фиксируем, что когда-то наступит момент жёсткого ответа, и сейчас это правильный момент. В принципе, можно было раньше сделать то же самое. Потому что с нашей точки зрения Луганск, Донецк, и Севастополь – это всё Россия. Ну решили, что всё это связано с международно признанными территориями, куда собираются наносить удар американскими ракетами. Это хороший момент, чтобы перейти к жёстким заявлениям», – отметил Марков.

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Он добавил, что высылка британских дипломатов говорит о подготовке удара ракетами Storm Shadow по российской территории, после чего дипломатические связи будут приостановлены.

«Закроем британское посольство, закроем своё в Великобритании. Видимо, будут попытки наносить удары по британским дронам и самолётам где-нибудь в Чёрном море или северных морях, а также может последовать удар по аэродромам в Румынии и Польше, где, как предполагают, базируются самолеты F-16 для нанесения ударов по международно признанной территории России», – заключил Марков.