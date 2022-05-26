Британия не дает России шансов на мир: «Путина нельзя умиротворить, его нужно победить силой»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня выступит в Сараево перед Вооруженными силами Боснии и Герцеговины — будет говорить об отговорках от попыток Запада «умиротворить» Владимира Путина. Об этом информирует издание Telegraph с ссылкой на британский МИД.

«Агрессию РФ невозможно умиротворить. Ее нужно встретить силой, – по данным источников издания именно это скажет Трасс боснийцам. – Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Британка убеждена, что Запад должен извлечь уроки истории после того, как Путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.

«Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем убрать ногу с педали акселератора», – говорится в выступлении главы британского МИД.

Также Лиз Трасс на днях заявила о необходимости «экипировать Молдову по стандартам НАТО» чтобы эта страна могла оградить себя от возможной «российской агрессии».