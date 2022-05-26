Британия не дает России шансов на мир: «Путина нельзя умиротворить, его нужно победить силой»

26.05.2022  09:47 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
Просмотров:
 
Босния, Великобритания, Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия


Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня выступит в Сараево перед Вооруженными силами Боснии и Герцеговины — будет говорить об отговорках от попыток Запада «умиротворить» Владимира Путина. Об этом информирует издание Telegraph с ссылкой на британский МИД.

«Агрессию РФ невозможно умиротворить. Ее нужно встретить силой, – по данным источников издания именно это скажет Трасс боснийцам. – Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.


Британка убеждена, что Запад должен извлечь уроки истории после того, как Путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.

 

«Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем убрать ногу с педали акселератора», – говорится в выступлении главы британского МИД.

Также Лиз Трасс на днях заявила о необходимости «экипировать Молдову по стандартам НАТО» чтобы эта страна могла оградить себя от возможной «российской агрессии».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть