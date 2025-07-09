Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми гордится своим премьер-министром, который создал так называемую «коалицию желающих».

Об этом он заявил на заседании комитета по иностранным делам британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После очень сложной встречи между президентами Трампом и Зеленским я очень горжусь нашим премьер-министром. Вы видели, что президент Зеленский первым делом отправился на Даунинг-стрит. И это объятие у дома №10, честно говоря, успокоило мировое сообщество. Так родилась коалиция желающих помочь. Это было попыткой Великобритании и Франции идти в самом быстром темпе нашей поддержки Украины.

Конечно, эта поддержка была бы, если бы мы добились прекращения огня. Мы все еще надеемся на прекращение огня, но по нашей оценке, Путин еще не готов пойти на компромиссы, необходимые для установления прочного перемирия», – трепался Лэмми.