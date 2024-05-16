Британия огласила столетние планы на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Великобритания готовит к подписанию с Украиной пакт о столетней дружбе. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил посол Великобритании на Украине Мартин Харрис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, Лондон уверен, что Украина просуществует еще целый век, потому хочет подписать такой документ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Риши Сунак выступил с речью перед Радой, он объявил, что сейчас мы должны создать это столетнее партнерство. Потому что очень хорошо, что мы имеем это соглашение в сфере безопасности, но наши отношения шире, чем безопасность. Сейчас это столетнее партнерство – это будет о культуре, о экономических связях, о связях между людьми и такие аспекты наших отношений. Почему столетнее? Потому что Украина была, Украина есть, и Украина будет, и мы имеем долгосрочную перспективу, что будем очень тесными партнерами, будем иметь несокрушимый альянс на сто лет», – заявил Харрис.