Британия опровергла разрешение Украине бить по России ракетами Storm Shadow, но Крыма это не касается

Сергей Рыжов.  
13.07.2024 08:56
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Великобритания дезавуировала прежние сообщения СМИ о якобы данном Украине разрешении использовать ракеты Storm Shadow на территории России. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на слова проинформированных собеседников в Министерстве обороны страны.

“Зеленский, похоже, дистанцировался от более ранних комментариев после того, как источник сообщил, что разрешение не было получено”, – ртмечается в публикации.

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Великобритания дезавуировала прежние сообщения СМИ о якобы данном Украине разрешении использовать ракеты Storm Shadow...

Великобритания была вынуждена разъяснить, что она не давала разрешения Украине использовать Storm Shadows для нанесения ударов по территории России в неловкий дипломатический момент для сэра Кира Стармера.


На Даунинг-стрит заявили, что политика правительства «не изменилась» в отношении развертывания ракет дальнего радиуса действия, несмотря на комментарии премьер-министра, который предположил, что он ослабляет ограничения на использование ракет.

Издание напоминает, что Британское правительство разрешило Киеву запускать ракеты по целям в Крыму и на материковой части Украины с момента их поставки в прошлом году, но запретило ВСУ использовать их для поражения целей на международно признанной территории России.

Как отмечается, лондонские официалы обеспокоены тем, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией.

Источники издания подтвердили, что Storm Shadow не использовалась в этом году, и подчеркнули, что Зеленскому придется «искать гарантии в другом месте», прежде чем Украина сможет запустить крылатые ракеты по территории России.

Конфиденты газеты добавили, что эти заверения не являются делом решенным.

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве сказал, что ситуация была «более тонкой», чем предполагал президент Украины.

Они добавили, что разрешение на запуск стратегической ракеты по России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Франция производит Storm Shadow вместе с Великобританией.

“Этого не произойдет”, – добавил источник, отвечая на вопрос, будет ли Украина стрелять Storm Shadow по России.

Впрочем, Кир Стармер заверил,, что колебания по данному вопросу не отразятся н общей поддержке Украины. Великобритания будет предоставлять ей 3 миллиарда фунтов стерлингов в год и ускорять доставку военной помощи.Поскольку «поколенческая угроза» со стороны России требует «поколенческого ответа», он подтвердил планы по увеличению британских расходов на оборону до двух раз.

«5% валового процента их ВВП на оборону – Но в свете серьезных угроз нашей безопасности мы должны пойти дальше», – сказал он.

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