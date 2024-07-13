Издание напоминает, что Британское правительство разрешило Киеву запускать ракеты по целям в Крыму и на материковой части Украины с момента их поставки в прошлом году, но запретило ВСУ использовать их для поражения целей на международно признанной территории России.

Как отмечается, лондонские официалы обеспокоены тем, что такой шаг приведет к эскалации войны и может втянуть Великобританию в конфликт с Россией.

Источники издания подтвердили, что Storm Shadow не использовалась в этом году, и подчеркнули, что Зеленскому придется «искать гарантии в другом месте», прежде чем Украина сможет запустить крылатые ракеты по территории России.

Конфиденты газеты добавили, что эти заверения не являются делом решенным.

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве сказал, что ситуация была «более тонкой», чем предполагал президент Украины.

Они добавили, что разрешение на запуск стратегической ракеты по России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Франция производит Storm Shadow вместе с Великобританией.

“Этого не произойдет”, – добавил источник, отвечая на вопрос, будет ли Украина стрелять Storm Shadow по России.