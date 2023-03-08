Британия откроет военную базу на севере Норвегии – подготовка к битве за Арктику?

Оливер Галич.  
08.03.2023 23:34
  (Мск) , Лондон  
Просмотров: 118
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Норвегия


Великобритания 8 марта объявила об учреждении своей новой военной базы на крайнем севере Норвегии с целью «усиления возможностей Североатлантического альянса в Арктике».

База будет действовать как минимум десять лет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания 8 марта объявила об учреждении своей новой военной базы на крайнем севере Норвегии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


База под названием Camp Viking, расположенная в 65 км к югу от города Тромсё, станет «хабом» для британских морских пехотинцев, которые будут специализироваться на действиях в суровых арктических условиях.

«Расположение базы – идеальное для сдерживания потенциальных угроз в регионе, чтобы при необходимости Великобритания могла быстро встать на защиту северного фланга НАТО и своего близкого союзника, Норвегии», – отметили в британском флоте.

Норвегия традиционно не размещает у себя иностранных военных баз на постоянной основе, поэтому договор о функционировании Camp Viking подписан на 10 лет. Однако при желании Лондон и Осло могут подписать его на новый срок.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в последние годы США и другие страны проявляют всё возрастающий интерес к арктическому региону. И это не удивительно. Арктика – последний регион планеты, статус которой окончательно не определён.

Зато в этой части мира, только по предварительным оценкам, залегает свыше 5 млрд тонн условного углеводородного топлива, которое просто вопиет, чтобы его добыли, переработали, продали и получили сверхприбыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть