Британия откроет военную базу на севере Норвегии – подготовка к битве за Арктику?

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Великобритания 8 марта объявила об учреждении своей новой военной базы на крайнем севере Норвегии с целью «усиления возможностей Североатлантического альянса в Арктике».

База будет действовать как минимум десять лет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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База под названием Camp Viking, расположенная в 65 км к югу от города Тромсё, станет «хабом» для британских морских пехотинцев, которые будут специализироваться на действиях в суровых арктических условиях.

«Расположение базы – идеальное для сдерживания потенциальных угроз в регионе, чтобы при необходимости Великобритания могла быстро встать на защиту северного фланга НАТО и своего близкого союзника, Норвегии», – отметили в британском флоте.

Норвегия традиционно не размещает у себя иностранных военных баз на постоянной основе, поэтому договор о функционировании Camp Viking подписан на 10 лет. Однако при желании Лондон и Осло могут подписать его на новый срок.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в последние годы США и другие страны проявляют всё возрастающий интерес к арктическому региону. И это не удивительно. Арктика – последний регион планеты, статус которой окончательно не определён.

Зато в этой части мира, только по предварительным оценкам, залегает свыше 5 млрд тонн условного углеводородного топлива, которое просто вопиет, чтобы его добыли, переработали, продали и получили сверхприбыль.