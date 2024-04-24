Британия перебрасывает в Польшу истребители и ПВО – премьер Сунак

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Великобритания оставит свой комплекс ПРО Sky Sabre в Польше и перебросит в следующем году истребители «Тафйун» для «защиты воздушного пространства». Об этом по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском сообщил его британский коллега Риши Сунак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что уже поставленный комплекс британского ПВО стоит сейчас в районе Жешува, который является хабом для логистики западного оружия и техники на Украину.

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«Вместе мы наращиваем наш оборонно-промышленный потенциал, строим новые фрегаты здесь, в Польше, поставляем новую систему противовоздушной обороны следующего поколения, чтобы помочь защитить ваше небо. В результате наших бесед я рад сообщить, что мы будем рады укреплять наше сотрудничество во всех различных форматах, чтобы мы могли работать вместе над этим важнейшим вопросом противовоздушной обороны», – сказал британский премьер.

«Я также могу объявить, что в следующем году мы разместим здесь истребители «Тайфун», что подчеркнет то, насколько мы серьезно относимся к этому вопросу, и хотим помочь Польше в охране ее воздушного пространства. Противовоздушная оборона имеет решающее значение, и Великобритания хочет поддержать Польшу, и тесно сотрудничать с вами для достижения этой цели», – заявил Сунак.