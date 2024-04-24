Британия перебрасывает в Польшу истребители и ПВО – премьер Сунак

Анатолий Лапин.  
24.04.2024 10:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 637
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Великобритания оставит свой комплекс ПРО Sky Sabre в Польше и перебросит в следующем году истребители «Тафйун» для «защиты воздушного пространства». Об этом по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском сообщил его британский коллега Риши Сунак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что уже поставленный комплекс британского ПВО стоит сейчас в районе Жешува, который является хабом для логистики западного оружия и техники на Украину.

Великобритания оставит свой комплекс ПРО Sky Sabre в Польше и перебросит в следующем году...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


 «Вместе мы наращиваем наш оборонно-промышленный потенциал, строим новые фрегаты здесь, в Польше, поставляем новую систему противовоздушной обороны следующего поколения, чтобы помочь защитить ваше небо. В результате наших бесед я рад сообщить, что мы будем рады укреплять наше сотрудничество во всех различных форматах, чтобы мы могли работать вместе над этим важнейшим вопросом противовоздушной обороны», – сказал британский премьер.

«Я также могу объявить, что в следующем году мы разместим здесь истребители «Тайфун», что подчеркнет то, насколько мы серьезно относимся к этому вопросу, и хотим помочь Польше в охране ее воздушного пространства. Противовоздушная оборона имеет решающее значение, и Великобритания хочет поддержать Польшу, и тесно сотрудничать с вами для достижения этой цели», – заявил Сунак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть