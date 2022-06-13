Британия передаст Украине роботов-саперов для разминирования территории

13.06.2022  08:58 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Tехнологии, Великобритания, Война, Дзен, Украина
Новости Украины

Британская компания «QinetiQ» передаст Украине роботов-саперов для разминирования территории.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Британская компания «QinetiQ» передаст Украине роботов-саперов для разминирования территории. Об этом сообщил на своей...

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«ТALON» — это саперный робот, который не только определяет место мин, а и обезвреживает их. До начала войны свыше 12 таких роботов уже было, сейчас «QinetiQ» передаст еще 10. Малыш берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса —от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания к 7 суток», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным чиновника, ответственного за безопасность судоходства в ООН, удаление морских мин вблизи ключевых портов Украины может занять месяцы. Ранее Украина заминировала акваторию из-за боязни русского военно-морского десанта в причерноморские порты.

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