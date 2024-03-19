Британия перестала быть боевой силой, это – чихуахуа – экс-аналитик ЦРУ

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У НАТО слишком мало сухопутных войск, поэтому оно расширяется и принимает новых членов – таких, как Швеция и Финляндия.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джонсона, некогда серьезные военные страны типа Германии и Великобритании сегодня не могут собрать крупные войсковые группировки.

«Им нужны войска. Отчасти это делается для того, чтобы нанести удар по Путину, но что более важно – им нужны войска. НАТО работает на износ, так что на самом деле именно по этой причине на протяжении многих лет вы видели, что НАТО расширяется, когда вводит войска. Во всех этих и других странах они могут подсчитать количество дополнительных бригад. Так вот, по сути, Финляндия и Швеция добавили примерно по 24 тысячи потенциальных военнослужащих. Это только по бумаге и при условии, что вы возьмете всех, кто носит военную форму в этих странах, и отправите их на фронт. Затем вы поймете, что немцы находятся не в лучшей военной форме, у Англии 75 тысяч солдат, ребята. Британцы практически исчезли как боевая сила. Мне нравится называть их беззубыми противными чихуахуа. Если ты когда-нибудь общался с чихуахуа, то знаешь, – чем они злее, тем дольше живут, но они – маленькие собачки», – заключил Джонсон.