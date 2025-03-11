Британия планирует в третий раз обмануть Россию
Британия собирается ещё раз обмануть Россию, марионеточных украинских политиков подписав краткосрочное перемирие.
Об этом в эфире канала «День центр» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Британский план сейчас какой? Вон и Залужный в Британии сидит. Как здравый военный, матерый нацистище, но здравый военный, он понимает простую вещь – что стволы изношены, в армии недочет, людей надо отводить. Русских удалось пару раз обмануть и стамбульскими соглашениями, и минскими соглашениями. Ну, обманем и в третий раз, отведем армию на переформирование», – сказал Артамонов.
Эксперт подчеркнул, что пушечное мясо у киевского режима кончится ещё не скоро.
«Что, кстати, сказал Зеленский в Овальном кабинете? Ему Трамп: Дда у вас людей уже нет». Он сказал: «Да как, приезжайте, увидите, люди у нас есть». И люди есть. ТЦК их ловит, а они есть», – добавил аналитик.
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