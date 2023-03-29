Британия пока не видит Украину членом НАТО

Анатолий Лапин.  
29.03.2023 09:56
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшей перспективе. Об этом в интервью телеканалу «Первый Западный» заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, помимо выучки украинских солдат, для членства в НАТО нужны политические реформы и институции, которых нет в стране. Кроме того, нет и консенсуса среди членов Альянса по поводу вступления Украины.

Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшей перспективе. Об этом в интервью телеканалу...

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«НАТО ведет политику так называемых открытых дверей – все страны могут подать заявку на членство в Альянсе. Но процедура состоит в том, что решение должны принять путем достижения консенсуса, то есть все члены НАТО должны согласиться с этим.

Конечно, есть определенный процесс, благодаря которому можно обеспечить такой консенсус. Это предусматривает не только соответствующую операционную деятельность по стандартам НАТО, но и наличие институций по соответствующим стандартам», – сказала дипломат.

«Я думаю, что работа над этим продолжается, считаю, что это вторжение очень ярко показало всем, что Украина соответствует стандартам НАТО по операционной деятельности, но также известно, что пока что у НАТО нет консенсуса по этому…

Мы знаем, что еще следует провести соответствующую работу, даже сам министр обороны говорил об этом. Это можно воспринимать как преграду для дальнейшего прогресса», – заявила Симмонс.

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