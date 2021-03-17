Британия признала РФ главной угрозой и начала гонку ядерных вооружений

17.03.2021, Москва, Олег Кравцов

В ответ на «российскую угрозу» Лондон планирует в полтора раза увеличить свой ядерный потенциал.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерснат», ссылаясь на опубликованный вчера в Великобритании Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Первостепенной угрозой королевству называется Россия, а главным союзником – США. Примечательно, что если ранее Великобритания стабильно сокращала свой ядерный арсенал. «Однако принимая во внимание изменения среды безопасности и существование большего спектра технологических и доктринальных угроз, далее такое продолжаться не может, и Великобритания поднимет порог ядерного потенциала», — говорится в обзоре.

Таким образом впервые с момента окончания холодной войны страна намерена не разоружаться, а наоборот, наращивать свою ядерную мощь. Отмечается, что ядерный потенциал планируется увеличить на 40 процентов.

Всего Лондон намерен увеличить число боезарядов до 260, что значительно меньше арсенала России и США, но сопоставимо потенциалом Китая.

«Не исключено, что британские военные планировщики начали сомневаться в выживаемости своих ядерных сил и гарантированности ядерного возмездия «в любых условиях обстановки» в связи с развитием неядерных сил и средств вероятных противников, в том числе систем противолодочной и противоракетной обороны», — прокомментировал ситуацию научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Также он не исключил, что увеличение «потолка» нужно для обеспечения перевооружения на новое поколение ядерных боезарядов, унифицированных с перспективными американскими W93.