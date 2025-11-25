Британия разрабатывает аналог «Искандера», чтобы бить по России, – немецкий эксперт

Покровительствующая бандеровскому режиму Великобритания разрабатывает насколько перспективных систем дальнобойного оружия, чтобы иметь средства противостояния России.

Об этом в рамках доклада на слушаниях Международного института стратегических исследований заявил немецкий OSINT-аналитик, военный эксперт Фабиан Хинц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть несколько британских проектов, которые были анонсированы и довольно интересны для систем меньшей дальности. Первый проект, это баллистическая ракета с дальностью полета 600 километров и боеголовкой весом 300 килограммов. Это примерно сравнимо с российской ракетой «Искандер».

Британская армия осознала, что у нее недостаточно оружия для противостояния российским системам, которые активно используются во время вторжения России в Украину, например, ракетному комплексу «Искандер».

Сейчас предпринимаются попытки устранить этот пробел, либо разрабатывая местную систему под названием «Сумерки», либо приобретая готовые системы у иностранных союзников, например, высокоточную ракету PrecisionStrikeMissile из США.

Что еще интереснее, есть еще один проект под названием «Стоп треск», который нацелен на создание дозвуковой ракеты с дальностью полета 600 километров.

Скорее всего, это будет недорогая ракета. То есть, по сути, дешевая крылатая ракета, похожая на те системы, которые размывают границы между крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе, которые в последние годы получили широкое распространение.

Это уже говорит о том, что Великобритания рассматривает эти системы как сочетание высокотехнологичных и более дешевых вариантов. Потому что с помощью этих систем можно достичь нужных расстояний, используя как высокотехнологичные, так недорогие системы», – заявил Хинц.

 

