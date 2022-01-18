Британия шлет легкие гранатометы на Украину. В Киеве требуют снаряды

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Новости Украины

Великобритания отправила противотанковое оружие на Украину – первые два транспортных самолета уже приземлились в Киеве.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте страны, завил, что речь идет о легких оборонительных системах, которые не угрожают России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приняли решение поставить Украине лёгкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», – заявил Уоллес.

Министр не уточнил, о какого рода оружии идет речь, но британские СМИ утверждают, что речь идет о ручных противотанковых гранатометах.

При этом в Киеве недовольны объемами и серьезностью помощи. О том, что Запад дает Украине недостаточно оружия, в эфире телеканала ICTV заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, Сергей Рахманин.

«То, что нам сейчас страны НАТО дают поддержку – сильно их за это благодарим, но при всем уважении, то, что они сейчас нам предоставляют – это не критично. На самом деле у нас есть нужда в намного более широких и сложных вещах: средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, хотя бы Ми-17, которые американцы покупали для Афганистана, и которые у них остались», – сказал депутат.

«Сейчас у нас есть уникальный шанс, играя на противоречиях, которые сегодня существуют между Путиным и Байденом, требовать более качественной помощи от стран НАТО. Например, боеприпасами дефицитными, которые есть в странах НАТО и которые, к сожалению, мы не можем получить из-за определенных проблем», – сокрушается Рахманин.

В то же время не все члены НАТО хотят активно помогать Украине. Например, Германия вовсе не открыла воздушное пространство для летящих в Киев британских военных самолетов, подчеркнул политолог Юрий Романенко.

«В принципе, видно четко, что идет размежевание внутри этого коллективного Запада. Англо-саксы начинают разворачиваться и со скрипом увеличивают нам те или иные формы помощи. Германия та же самая – она пока четко занимает позицию относительно того, чтобы не идти поперек Путина. В тот момент, когда британские транспортники сегодня летели к нам, очень четко видно, что они не заходили в воздушное пространство Германии, потому что Германия даже по такому вопросу, как пролет с оружием сюда британских транспортников, боится пойти поперек желания России», – сказал Романенко.