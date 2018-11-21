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Британия шлет в помощь Украине 70 разведчиков и инструкторов спецгаза
Великобритания пообещала усилить военную поддержку Украины в целях «защиты свободы и демократии», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, публикуя выдержки из заявления, с которым планирует выступить в среду министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
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В Украине будет размещено дополнительное число британских военнослужащих, приводит слова Уильямсона издание. Они, в частности, займутся обучением украинского спецназа и морских пехотинцев. Кроме того, по словам министра, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.
«Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет в Соединенном Королевстве решительного партнера, — цитирует газета главу британского минобороны.
«Продолжая работать вместе посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту свободы и демократии», — заявляет Уильямсон.
Метки: Великобритания, военная помощь, Украина
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