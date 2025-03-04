Британия специально натравила Зеленского на Трампа – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британия спровоцировала скандал в Белом доме, заранее натравив Владимира Зеленского на Дональда Трампа, чтобы попытаться сорвать мирные переговоры, на которые их не пригласили.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Дело в том, что прямо сейчас происходит новая Ялта, или Тегеран-25. А этих [Европу] же не пригласили. Британцы начинают задавать вопросы. Европа говорит, окей, мы были немножко заняты, когда был Тегеран-43. А британцы говорят: как же так, мы же там были в прошлый раз, как-то неудобно, вместо нас китайцы, как, простите, это понимать, и так далее», – сказал Арестович.