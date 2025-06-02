Британия существенно обновит свои ядерные силы

Елена Острякова.  
02.06.2025 15:32
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Британия вложит 15 миллиардов фунтов стерлингов в разработку новых ядерных боеголовок.

Об этом британский премьер Кир Стармер заявил сегодня на военной судоверфи в Глазго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия вложит 15 миллиардов фунтов стерлингов в разработку новых ядерных боеголовок. Об этом британский...

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«Сегодня я могу подтвердить, что мы инвестируем 15 миллиардов фунтов стерлингов в нашу программу разработки боеголовок, чтобы обеспечить нашу защиту на десятилетия вперед, создав 9 тысяч рабочих мест и еще тысячу в цепочке поставок по всей стране, что является частью исторического обновления наших ядерных сил сдерживания, которые являются главным гарантом нашей безопасности. Настало время изменить то, как мы защищаем себя и обновить нашу страну», – заявил премьер.

Он объявил, что Британия прекращает сокращение вооруженных сил и увеличит зарплату военнослужащих «больше, чем за последние 20 лет», отчего «армия будет более интегрированной и смертоносной».

Стармер пообещал построить 6 новых заводов по производству боеприпасов, тысячи новых систем дальнего действия и ПВО. Британия создаст «гибридный королевский флот, соединив беспилотники с военными кораблями и подводными лодками для патрулирования Северной Атлантики». Стармер заверил, что новая подводная лодка будет сходить со стапелей каждые 18 месяцев.

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