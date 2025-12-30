Британия удачно подсунула всем тухлую гальванизированную химеру «Украина» – политолог

Проблема нынешних американо-европейских отношений в том, что Дональд Трамп в конфликте на Украине, прежде всего, смотрит на ситуацию на земле, а не на пропагандистскую и идеологическую составляющую.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта протухшая украинская химера исчерпала свой срок годности ещё в позапрошлом году. Другое дело, что общими усилиями этих негодяев они ещё как-то поддерживали это состояние гальванизированное. Притом, что если говорить о том, что происходит на земле – не в виде каких-то полу-виртуальных построений в медиа, то с этим спорить невозможно.

Собственно, будучи «реальным пацаном», Трамп вполне себе ориентируется на то, что происходит на земле, а не вот на эти хитрые построения химеры», – указал Мартынов.

По его мнению, украинский конфликт – это «британская комбинация», чтобы «слегка подсадить старую Европу на одно место».

«Надо сказать, украинский конфликт им удался. Им удалось же в итоге втянуть Россию в эту историю, удалось создать такие условия, при которых мы просто не могли не начать СВО, просто не имели никакой возможности, хотя старались до последней секунды.

Ну и параллельно подсадить на ту же самую «пятую точку» Германию и Францию.

Думаю, что изначально Украину они задумывали именно как такую химеру, которая присаживала Европу всю, целиком. Кстати, удалось же, втянули же всех.

Между прочим, когда британцы громче всех там кричат – «ура, вперёд, на танки», что-то я немного там британцев видел, даже в виде инструкторов», – отметил эксперт.

