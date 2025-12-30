Британия удачно подсунула всем тухлую гальванизированную химеру «Украина» – политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проблема нынешних американо-европейских отношений в том, что Дональд Трамп в конфликте на Украине, прежде всего, смотрит на ситуацию на земле, а не на пропагандистскую и идеологическую составляющую.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта протухшая украинская химера исчерпала свой срок годности ещё в позапрошлом году. Другое дело, что общими усилиями этих негодяев они ещё как-то поддерживали это состояние гальванизированное. Притом, что если говорить о том, что происходит на земле – не в виде каких-то полу-виртуальных построений в медиа, то с этим спорить невозможно. Собственно, будучи «реальным пацаном», Трамп вполне себе ориентируется на то, что происходит на земле, а не вот на эти хитрые построения химеры», – указал Мартынов.

По его мнению, украинский конфликт – это «британская комбинация», чтобы «слегка подсадить старую Европу на одно место».