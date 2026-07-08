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Положение дел в британской экономике продолжает ухудшаться без переспективы улучшения в будущем.

Об этом в эфире британского телеканала Sky news рассказал редактор отдела экономики Эд Конвей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание на свежие отчеты о положении дел в британской экономике и финансах.

Прежде всего, он затронул тему старения населения, заметив, что к 2075 году средний возраст увеличится с 40 до 50 лет. По его словам, это приводит к уменьшению числа работающих и, соответственно, налоговых отчислений одновременно с возрастающей нагрузкой на выплаты пенсий.

«Фактически объем поступлений не увеличивается. С годами разрыв между этими двумя показателями ширится, а бюджетный дефицит возрастает, с каждым годом вы берете в долг все больше», – сказал Конвей.

Он показывает на графике, что уже сейчас уровень госдолга Британии превышает показатели времен Второй мировой войны.

Эксперт обратил внимание на темпы экономического роста страны, начиная с конца 18 века.

«Сейчас самый слабый период экономического роста в Великобритании за всю историю наблюдений. Некоторые говорят, что это худшее время со времен наполеоновских войн. На самом деле это худший период со времен обретения США независимости», – признает ведущий.

По его словам, среди наиболее развитых стран Британия является страной с одними из наиболее слабых темпов экономического роста.

Напомним, что британская пропаганда за редким исключением, регулярно, особенно после начала СВО, пророчит крах российской экономики.