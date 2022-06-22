Британия унизила делегацию РФ в ОБСЕ

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Британия «в хамской форме» отказалась выдать въездные визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме 2-6 июля.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации сообщил сенатор Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подобные дискриминационные действия британской стороны в отношении российской парламентской делегации являются прямым и грубым нарушением международного права… Исходя из того, что участие российской делегации в ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ не представляется возможным, руководитель делегации Федерального собрания направил заявление руководству и всем членам Ассамблеи, что недопущение россиян серьезно подрывает авторитет как самого мероприятия, так и всей делегации в целом. А все принятые в наше отсутствие решения, включая итоговую декларацию, не будут признаваться нами легитимными», – сказал Джабаров.

Он не исключил, что Россию могут исключить из ПА ОБСЕ.

«Исходя из агрессивной риторики в адрес России представителей отдельных делегаций ПА ОБСЕ, а так же отдельных резолюций, выносимых на рассмотрение, существует вероятность постановки вопроса об исключении российской делегации из состава Ассамблеи. И хотя процедуры ПА ОБСЕ, в отличие от ПАСЕ, не содержат механизма исключения из своего состава национальных делегаций, в условиях сложившихся грубых нарушений регламентных норм очевиден настрой некоторых наших противников лишить российскую делегацию возможности полноценно и полноправно работать в ПА ОБСЕ. Но участие в этой организации дает возможность продвижения наших подходов. И отказываться от этого в угоду нашим врагам считаем нецелесообразным», – сказал Джабаров.

Он предложил наладить контакты с делегациями стран Делегации ОДКБ, чтобы оказать противодействие, проявив «настойчивость и хладнокровие».

Со своей стороны, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила добиться от ОБСЕ запрета на проведение сессий в странах, которые не допускают к участию делегации.

«Не перестаем удивляться, что такая политика Запада, направленная на разрушение международных норм и правил всемирной торговли, направлена и на разрушение институтов, которые выполняют очень важные функции и миссии. Деятельность ОБСЕ должна быть нацелена на создание единой и неделимой системы безопасности в Европе. Мы видим, что в этом не все заинтересованы. Такие дискриминационные действия по отношению к России полностью дискредитируют эту организацию. Мы столкнулись с очередным беспределом. Нужно добиться решения ОБСЕ о запрете проводить мероприятия в тех странах, которые не гарантируют всех делегаций», – предложила Матвиенко.