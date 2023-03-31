Британия в ближайшие годы увеличит ядерный арсенал на 40%

Пока Россия де-факто продолжает соблюдать Договор об ограничении и нераспространении ядерного оружия, странны западного блока строят новые бомбы.

Об этом в эфире телеканала «RTVI» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Положение складывается таким образом, что происходит модернизация британских ядерных сил. В течение ближайших лет они будут увеличены количеством боеголовок на 40%, это значительно. До 260 [единиц].

Если вы сравните с ограничениями в ДСНВ, который мы продолжаем соблюдать, хотя и приостановили своё участие, то надо сказать, что это уже существенная прибавка на стороне НАТО, англосаксов, коллективного Запада, как угодно.

Поэтому, без сомнения, этот значительный потенциал боеголовок должен рассматриваться как совокупный потенциал на стороне НАТО, так же, как и французский», – сказал посол.