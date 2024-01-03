Британия ведет новую Крымскую войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем интервью поклялся британцам, что готов проводить самую жёсткую мобилизацию и воевать с Россией в Чёрном море.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему президент такое говорит в «The Economist», несмотря на то, что 20 дней назад на своей пресс-конференции говорил немного другие вещи, где он сказал, что нет, 500 тысяч военные хотят мобилизовать, а я считаю, что эта цифра необоснованна, денег на эту мобилизацию нет. Президент уже не говорит, что нет денег на мобилизацию. Почему президент уже ничего не говорит, что против мобилизации женщин? Потому что «The Economist» – это издание, близкое к определённым британским кругам, которые считают, что в Украине производится неэффективная мобилизация. Что заявляли министры обороны Британии несколько раз? Что вам нужно больше молодёжи в армию, что надо больше в этой части работать. Поэтому это обращение к Западу. Мы продолжим сражаться, будем проводить мобилизацию, и даже её непопулярность, несмотря на то, что внутри общества власть говорит немного другие вещи. Это интервью было нацелено исключительно на британскую, частично на американскую аудиторию», – заявил Бортник.

Участники эфира обратили внимание на заявление Зеленского в том же интервью о том, что в 2024 году «Крым и связанные с ним сражения в Чёрном море станут центром тяжести войны».

Бортник подчеркнул, что это тоже британоориентированный тезис.

«Для Британии Крым (поэтому и Storm Shadow, и морские беспилотники), с точки зрения их отношений с Россией, это ещё одна, новая Крымская война. Они снова ведут Крымскую войну. Крым имеет стратегическое значение в регионе. Кто контролирует Крым, контролирует в преимущественной мере Азовское море и в значительной мере Чёрное море. Есть возможность продвигаться как на Кавказ, так и в Турцию, серьёзно влиять на Средиземноморье и Южную Европу. Поэтому этот стратегический пункт – президент говорит его для британской аудитории. Говорит, смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах. Плюс вопрос экспорта-импорта, работы украинских портов, которые жизненно важны для Украины сегодня с точки зрения экономики», – сказал политолог.

Отдельно он напомнил избитый тезис о том, что «с Крыма всё началось, Крымом и закончится», что это якобы «кощеева игла» на теле Российского государства, и потеря полуострова вызовет внутренний кризис внутри России и приведёт завершению войны. Однако эксперт скептически оценил вероятность такого хода событий.

«Я не думаю. Помним, что Советский Союз уже терял в своё время Крым, это не вело к завершению войны. Немецкие войска в своё время заняли весь Крым и даже зашли на Кавказ. Думаю, нет. Но это тезисы, направленные к британской аудитории», – заключил Бортник.