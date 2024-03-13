Британия во многом исчерпала ресурсы для поставок Украине

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Если говорить о сухопутном оружии, то Лондону больше особо нечем поддерживать украинскую армию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко, занимавший должность посла в Великобритании в 2020 – 2023 годах.

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«Всерьез говоря, я думаю, что Великобритания очень во многом исчерпала свои ресурсы, в том числе военные. Нам сложно понять, но это в первую очередь морское государство. И большинство ее вооруженных сил – это военно-морские силы: авианосцы, подлодки с ядерными ракетами», – сказал Пристайко в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

По его словам, все, что британцы могли, они уже дали Украине.

«К примеру, танки, которые нам очень нужны. Challenger 2 – это эффективный танк, нашим военным он очень нравится. Но их было передано только 14 единиц. Последние мои действия как посла были о том, чтобы получить еще хотя бы столько же», – отметил дипломат.

Он признал, что так и не смог добиться поставок новых танков от британцев.

«Или F-16 – у них их нет, об этом уже много раз говорили. Они бы дали. Но британцы сами их не используют», – резюмировал Пристайко.