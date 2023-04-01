Британия: Всё равно будем поставлять Украине снаряды с обеднённым ураном

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Решение о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии не может быть соразмерным ответом на то, что Британия передает Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Англия всё равно не прекратит поставки вооружений Киеву.

Об этом заявил представитель Великобритании Джеймс Кариуки на заседании Совбеза ООН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«25 марта Путин выступил с заявлением – это очередная его попытка запугивать и принуждать, но эти попытки не работают, мы продолжим поддерживать Украину, которая обороняется. Мы слышали заявление президента Путина о том, что он выступил с этим заявлением из-за того, что Соединённое Королевство поставляет боеприпасы с обеднённым ураном на территорию Украины вместе с танками «Челленджер». Россия хорошо знает о том, что это обычное вооружение, а не ядерное вооружение – это очередной пример того, как Россия пытается намеренно вводить в заблуждение», – сказал британец.

Также Кариуки обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Президент Лукашенко не скрывает своего желания увидеть ядерное оружие России в Белоруссии, мы просим его прекратить потакать безрассудным действиям России. Мы будем решительно и далее поддерживать народ Украины и просим Россию добиться деэскалации, а вначале нужно прекратить незаконную и неспровоцированную агрессию России», – продолжал сыпать русофобскими штампами британский подданный.