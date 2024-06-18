Британия вынудит Россию действовать как хуситы – эксперт-энергетик

Елена Острякова.  
18.06.2024 17:42
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Торговля, Украина


Недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о намерении задерживать российские танкеры и блокировать их в портах – может привести к реальным боям на море, поскольку такие действия являются «реальной красной линией с точки зрения российского экспорта».

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о намерении задерживать российские танкеры и...

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«Здесь реакция может быть жесткой… и обоснованно. Ведь перехватывать танкеры могут не только британские военно-морские силы. У нас тоже есть свой флот. Это достаточно опасная история, которая может перерасти в морской бой. Я все-таки надеюсь, что на такие действия наши оппоненты не пойдут, потому что есть угроза дестабилизации глобального рынка нефти, а это уже путь к ценам за 100», – сказал Симонов.

«Хуситы могут оказаться не одинокими», – добавил он.

При этом эксперт признал, что перевалка российской нефти уже перенесена в Африку из Испании, в портах которой суда, по мысли Кэмерона, могли блокировать.

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