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Председательствующая на Совете безопасности ООН Британия заблокировала выступление архиепископа канонической УПЦ Гедеона, который должен был озвучить данные по поводу притеснений Православной Церкви на Украине марионеточным прозападным режимом Зеленского.

Об этом рассказал российский представитель Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат заявил, что Россия запросила это заседание по крайне важной теме – нападкам киевского режима на Православное христианство на Украине ещё 16 июля. Москвой было приглашено трое докладчиков, разбирающихся в вопросе – от ООН, от УПЦ (архиепископ Гедеон), и от гражданского общества – недавно освобожденный из застенков СБУ писатель Ян Токсюр.

«Двое последних подверглись на Украине преследованиям за свои религиозные взгляды и попытки защитить Украинскую Православную Церковь. Они готовы поделиться информацией из первых рук на основе своего опыта. Мы дали предварительное согласие на проведение 26 июля одного за другим двух заседаний при том понимании, что нашим докладчикам будет дана возможность полноценно высказаться. Однако британское председательство единолично решило, что одному из этих докладчиков не место на Совете безопасности, ссылаясь на нехватку времени. Хочу подчеркнуть – абсолютно искусственную, поскольку британское председательство само решило скомпоновать заседание одно за другим, а не провести второе в другое время. Под этим фальшивым предлогом под каток британской цензуры попал в итоге православный священнослужитель, архиепископ Гедеон, который и так пострадал после того, как выступил перед членами Совета в прошлый раз – ему был запрещён въезд в ЕС. Теперь же архиепископа Гедеона вообще пытаются отсечь от дискуссий в Совете безопасности», – возмутился дипломат.

Он попросил британского председателя пояснить такое упорство в блокировке православного священнослужителя.

«Что Лондон имеет против представителей этой конфессии? Если в следующий раз к участию будут приглашены, например, представители католичества или ислама, вы также им откажете под предлогом нехватки времени?» – добавил Полянский.

Представитель Британии заявил, что не отказывали спикерам России, а «всего лишь предложили выбор, какой из них будет выступать», что якобы является «компромиссным решением».

«Мы просто просим Россию ограничиться одним докладчикам, а не двумя, и прислать письменное выступление от второго», – сказал английский дипломат.

«Я что-то не помню, чтобы у нас где-то была сформирована квота на приглашение представителей гражданского общества. Уважаемые коллеги, на ваших глазах разворачивается вопиющая ситуация, когда Великобритания в кресле председателя Совета безопасности препятствует участию в дискуссии представителю одной из ключевых мировых конфессий. Этого допустить мы не можем», – возмутился Полянский.

Он потребовал поставить на голосование вопрос о выступлении архиепископа Гедеона, подчеркнув, что предлагаемый спикер полностью соответствует требованиям Совбеза ООН.

Однако выступление православного священника поддержали только три страны, и двенадцать воздержались. Примечательно, что никто не рискнул голосовать против – даже Британия и США.