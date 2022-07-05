Британка Трасс призвала европейцев раскошелиться на новый план Маршалла для Украины

05.07.2022  09:57 (Мск), Лугано
Никита Еременко.  
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Великобритания, Дзен, Колониальная демократия, Украина, Финансы, Швейцария
Новости Украины

Украине нужен новый план Маршалла – программа помощи по восстановлению после войны.

Об этом на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Украине нужен новый план Маршалла – программа помощи по восстановлению после войны. Об этом...

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«Мы оказывали поддержку Украине в войне, и мы продолжим поддерживать план правительства Украины по реконструкции и развитию. Это должен быть новый план Маршалла для Украины, и им должна управлять сама Украина. Мы будем добиваться крупных инвестиций и стимулировать экономический рост. Потому что абсолютно необходимо, чтобы мы запустили экономику Украины», – заявила британский министр.

По ее словам, европейцы должны иметь возможность поддерживать возвращение украинцев на Украину, дать людям надежду на будущее. И также западные страны должны дать им средства, чтобы они могли содержать себя.

«Великобритания взяла на себя обязательство провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году», – сообщила она также во время выступления.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, план восстановления Украины оценивается Киевом в 750 млрд долларов. Ранее Зеленский нахывал цифру в 600 миллиардов долларов. Сам же ЕС пока что обсуждает возможность потратить на Украину 500 миллиардов евро.

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