Британка Трасс призвала европейцев раскошелиться на новый план Маршалла для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украине нужен новый план Маршалла – программа помощи по восстановлению после войны.

Об этом на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы оказывали поддержку Украине в войне, и мы продолжим поддерживать план правительства Украины по реконструкции и развитию. Это должен быть новый план Маршалла для Украины, и им должна управлять сама Украина. Мы будем добиваться крупных инвестиций и стимулировать экономический рост. Потому что абсолютно необходимо, чтобы мы запустили экономику Украины», – заявила британский министр.

По ее словам, европейцы должны иметь возможность поддерживать возвращение украинцев на Украину, дать людям надежду на будущее. И также западные страны должны дать им средства, чтобы они могли содержать себя.

«Великобритания взяла на себя обязательство провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году», – сообщила она также во время выступления.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, план восстановления Украины оценивается Киевом в 750 млрд долларов. Ранее Зеленский нахывал цифру в 600 миллиардов долларов. Сам же ЕС пока что обсуждает возможность потратить на Украину 500 миллиардов евро.