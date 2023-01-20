Британская BBC показала репортаж о потере Соледара Украиной

Михаил Рябов.  
20.01.2023 08:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Украина


Пока официальный Киев продолжает хранить молчание о потере Соледара, британская компания BBC показала репортаж с украинских позиций, где признаётся, что город теперь в руках русских.

Командир ВСУ в интервью называет ситуацию «достаточно сложной», но тут же подбадривает аудиторию: «Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы после этого уничтожить врага, атаковать и разгромить его полностью». Впрочем, автор материала признаёт, что отступившие украинские войска пытаются не допустить окружения уже следующего города – Бахмута.


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Английский репортер сообщает, что значительные потери несут обе стороны.

Кадр из репортажа. Наколка на руке раненного, которому оказывают помощь на украинских позициях

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