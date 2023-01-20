Британская BBC показала репортаж о потере Соледара Украиной
Пока официальный Киев продолжает хранить молчание о потере Соледара, британская компания BBC показала репортаж с украинских позиций, где признаётся, что город теперь в руках русских.
Командир ВСУ в интервью называет ситуацию «достаточно сложной», но тут же подбадривает аудиторию: «Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы после этого уничтожить врага, атаковать и разгромить его полностью». Впрочем, автор материала признаёт, что отступившие украинские войска пытаются не допустить окружения уже следующего города – Бахмута.
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Английский репортер сообщает, что значительные потери несут обе стороны.
Кадр из репортажа. Наколка на руке раненного, которому оказывают помощь на украинских позициях
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