Британская BBC показала репортаж о потере Соледара Украиной

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Пока официальный Киев продолжает хранить молчание о потере Соледара, британская компания BBC показала репортаж с украинских позиций, где признаётся, что город теперь в руках русских.

Командир ВСУ в интервью называет ситуацию «достаточно сложной», но тут же подбадривает аудиторию: «Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы после этого уничтожить врага, атаковать и разгромить его полностью». Впрочем, автор материала признаёт, что отступившие украинские войска пытаются не допустить окружения уже следующего города – Бахмута.

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Английский репортер сообщает, что значительные потери несут обе стороны.

Кадр из репортажа. Наколка на руке раненного, которому оказывают помощь на украинских позициях