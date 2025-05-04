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Британская The Financial Times накануне 9 мая публикует материал с алармистским названием «От чего должна отказаться Украина ради мира?» Ихдание опасается, что, 80 лет спустя после окончание Второй мировой войны завершение конфликта с Украиной может позволить Москве вновь «проецировать свою прежнюю мощь на Запад».

Автор статьи – профессор Университета Джонса Хопкинса Мари Элиз Саррот рассуждает о том, как может реализоваться подобный сценарий на Украине.

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«Через некое мирное соглашение между Украиной и Россией — организованное под давлением Америки, — которое в краткосрочной перспективе прекратит боевые действия, но вознаградит российскую агрессию и оставит возможность возобновления конфликта, как только Москва восстановит свои силы. Хуже того, любое последующее продвижение России на запад будет происходить в конфронтации, а не в союзе с западноевропейскими демократиями — и в опасном контексте разъединения США с Европой», – говорится в публикации.

В этих обстоятельствах, утверждает автор материала, точные условия любой сделки по прекращению военных действий — будь то прекращение огня или мирное соглашение — имеют огромное значение.

«К сожалению, наилучшие условия для Украины уже не обсуждаются: членство в НАТО остается далекой мечтой, и нет готовой замены гарантиям безопасности, которые могло бы дать такое членство», – сетует британка.

Тем не менее, указывает она, все еще существует «лучший худший вариант», а именно тот, который, по крайней мере, избегает формального признания изменений украинских границ Россией. Похоже, что США готовы — либо в рамках какого-то мирного соглашения, либо параллельно с ним — формально признать Крым частью России. В результате Запад получит «развалившуюся Украину», невольно лишенную ключевой части своей территории образца 1991 года.

«Многое зависит от того, выберет ли администрация Трампа этот сценарий — или тот, который будет иметь гораздо худшие последствия для европейцев и мирового порядка», – добавляет она, вербализируя опасения западноевропейских столиц.

Далее автор статьи описывает наиболее желательный для Запада план по Украине.

«Лучшим результатом было бы позволить Киеву повторить важнейшие элементы истории холодной войны Прибалтики и Западной Германии. Хотя страны Балтии стали независимыми после Первой мировой войны, Москва превратила их в часть Советского Союза. Однако Вашингтон так и не признал эту оккупацию. Аналогичным образом, хотя Германия после Второй мировой войны была разделена более 40 лет, ни американцы, ни западные немцы официально не признали Восточную Германию. Вместо этого, в рамках другого прецедента, потенциально имеющего отношение к Украине, они заявили в серии договоров, что единая немецкая нация продолжает существовать — просто временно разделенная на два государства. С практической точки зрения, эти договоры позволили двум Германиям установить дипломатические отношения. Но ФРГ последовательно утверждала, что это внутригерманские, а не внешние отношения, и относилась к любым восточным немцам, бежавшим на запад, как к своим согражданам. Такое искусное маневрирование позволяло сохранить открытой дверь в будущее до лучших времен, которые наступили в 1980-х годах, когда Михаил Горбачев стал советским лидером. Украине тоже нужно позволить надеяться на лучшее будущее», – прямым текстом намекает газета украинцам на их будущее в ожидании «новой перестройки» в РФ.

В идеале, выгодное для Запада соглашение по Украине также должно предусматривать размещение на ее территории войск «коалиции желающих членов НАТО» и ускорение вступления Украины в ЕС.

«Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию в стиле Корейской войны, а не к какому-то соглашению, которое предполагает официальное закрепление российского статуса Крыма и других территорий», – откровенно признается автор статьи.

По мнению автора The Financial Times, статус Крыма после прекращения военных действий, будет иметь последствия и за пределами Украины:

«Как недавно подчеркнул генсек НАТО Марк Рютте, есть большая разница между мирным соглашением, которое официально признает российскую аннексию Крыма, и тем, которое просто признает ее. Если Путин действительно добьется юридического признания со стороны Киева с помощью Трампа, это увеличит риски для соседей России».

Полное признание США российского статуса Крыма, продолжает автор западную логику, означало бы подтверждение насильственного изменения границ — и предполагало бы, что Вашингтон может быть готов официально закрепить завоевания РФ не только 2014-го, но и после 2022 года.

Любое или оба эти события серьезно подорвут представление о безопасности европейских границ и поставят европейцев в незавидное положение, как выразилась французская журналистка Сильви Кауффманн, — либо поддержать нерушимость границ, либо порвать с Вашингтоном. И в любом случае результатом станет более благоприятная среда для России в будущем.

В частности, британцы боятся, что мирное соглашение, в котором Вашингтон признает смену флага над Крымом, может подтолкнуть Путина к проверке на прочность статьи 5 Североатлантического договора:

«Например, путем резкой активизации действий против стран Прибалтики. А повторяющиеся неспособности НАТО реагировать еще больше подорвут статью 5, возможно, полностью разоблачив ее как блеф. Тогда Европа фактически перейдет в постнатовскую эпоху, что поставит сложный вопрос: что будет дальше?»

Как пишет американский политолог Стейси Годдард в журнале Foreign Affairs, Трамп хочет «мир, управляемый великими державами, которые работают вместе», чтобы разделить мир на сферы влияния. В результате мир будет разделен на три сферы влияния, в которых Пекин, Москва и Вашингтон смогут делать все, что захотят, пока они остаются в своих собственных владениях.

Доведенное до крайности, такое видение позволило бы Си захватить Тайвань, Путину — любую часть бывшего советского блока, а Трампу — Канаду, Гренландию и Панаму, фантазирует британский автор.

«Этот вопрос важен и в глобальном масштабе, благодаря поддержке Си действий Путина на Украине. Он и Путин явно сходятся во мнении о том, что их цель — подорвать западный либеральный порядок, основанный на правилах, и перейти к чему-то более конгениальному. Именно в этом контексте в полной мере становится очевидным истинное значение любого потенциального украинского мирного соглашения. Соглашение, которое позволит избежать официального признания США (или любой другой страной) усечения Украины, даст Киеву шанс воевать — или, по крайней мере, вернуть территорию другими способами — в будущем», – заключает Financial Times.

Иной вариант, по мнению автора, «стал бы зловещим сигналом» для Запада, указывая на то, что переход к порядку, основанному на сферах влияния, становится все более вероятным.