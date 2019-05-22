Британская компания решила наказать крымских инвалидов

22.05.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries – потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым.

Об этом, ссылаясь на руководство одной из ведущих в России компаний в сфере оптовых закупок медицинского оборудования, пишут «Известия».

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Отмечается, что изначально переговоры о поставках в РФ около 2 миллионов батареек для слуховых аппаратов шли в обычном ключе, но в последний момент прозвучало новое условие: не продавать батарейки Rayovac на территории Крыма.

«Рынок монопольный, поэтому они диктуют условия, какие хотят. Но таких гарантий никто дать не может, это понятно. Во-первых, это некорректное требование, поскольку инвалиды по слуху никакого отношения к санкционной политике не имеют. Во-вторых, Крымский мост открыт, по нему люди возят всё, что посчитают нужным», — рассказал изданию представитель российской компании, добавив, что после их отказа пойти на это условие переговоры сошли на нет.

Отвечающий за продажи в Восточной Европе менеджер Rayovac Micropower Batteries Мариуш Зимни, к которому журналисты обратились за разъяснениями, поблагодарил за запрос, но сказал, что компания «отказывается давать комментарии на эту тему».

Во Всероссийском обществе глухих (ВОГ) признали, что проблема существует.

«Некоторые иностранные поставщики, причем не только в случае с батарейками для слуховых аппаратов, такие условия ставят, но это неофициально», — рассказал начальник отдела реабилитации ВОГ Александр Иванов.

В свою очередь постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов убежден, что подобные предварительные условия, выдвигаемые некоторыми западными компаниями, полностью противоречат как международному праву, так и общечеловеческим этическим нормам.

«Это далеко не единственный случай. Подобные запреты действуют еще на целый ряд товаров, производимых на Западе. Вспомните, например, скандал с поставками в Крым турбин нашего завода «Силовые машины», где у Siemens большая доля акций. Если людей пытаются лишить тепла и света, а теперь еще и медицинского оборудования, это всё имеет признаки геноцида. Это всё направлено против населения Крыма и гуманитарных прав его жителей», – подчеркнул Мурадов.