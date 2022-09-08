Британская корона решила, что Россия должна проиграть – украинский посол

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Новости Украины

Украина ждет от нового премьер-министра Великобритании больше помощи как финансовой, так и военной.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пристайко, Украина рассчитывает, что новый британский премьер Лиз Трасс продолжит политику своего предшественника Бориса Джонсона.

«И Борис Джонсон ей об этом напоминал, я уверен, что наши отношения останутся как минимум на том же уровне. Но мы действительно рассчитываем, что будет движение в сторону. Нам нужно больше финансовой помощи, политическая поддержка, санкции, ну и на этом этапе главное – это оружие», – сказал дипломат.

«Это не вопрос конкретной личности Лиз Трасс, это вопрос поддержки Украины, он стал вопросом общенациональным. Все партии, не только консерваторы, которые сейчас при власти, а все партии, все общество, корона, все сейчас согласились и достигли консенсуса в обществе, что Россия должна проиграть в этой борьбе и Украине нужно помочь максимально», – заявил Пристайко.