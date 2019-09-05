Британская нация окончательно прощается с империей

05.09.2019, Москва, Олег Кравцов

После выхода из ЕС Великобритания по факту превращается в небольшую страну с не вполне понятной международной функцией.

Такое мнение в статье, опубликованной на страницах «Коммерсанта», высказывает эксперт-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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«Сам факт того, что Кэмерон решил рискнуть членством в ЕС ради узкополитических целей, говорит о снижении значимости этой темы. Да и ЕС после первого шока решил использовать подвернувшийся сюжет инструментально — для показательной порки смутьяна, чтобы другим неповадно было. Но никому добиться своего не удалось. С Лондоном понятно, но и для ЕС эффект неоднозначный. Назидание, связанное с конвульсиями «Брексита», снова уступает место страху перед общей неопределенностью, частью которой стал и мучительный уход Великобритании», – отмечает автор.

По его словам, шок Брексита, возможно, станет встряской, за которой последует оздоровление британского политикума, оказавшегося в глубоком кризисе.

«Хотя пока очень трудно в это поверить. Но нация окончательно прощается с империей, над которой не заходило солнце. Великобритания после ЕС — небольшая страна с не вполне понятной международной функцией. И фактически, и ментально», – резюмирует Лукьянов.

Напомним, что в июне 2016 года основанный на на референдуме 51,9 % британцев проголосовали за выход из ЕС. Тем не менее процедура выхода между Лондоном и Брюсселем до сих пор так и не согласована, хотя окончательное прощание с ЕС назначено на 31 октября.