Британская поп-звезда спровоцировала скандал, назвав славян мигрантами и колонистами

21.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Популярная певица косовоалбанского происхождения Дуа Липа из Великобритании в очередной раз опубликовала провокационную картинку в своем твиттере с изображением Великой Албании, кровавого террориста и шовинистическими высказываниями.

Об этом сообщил «Спутник Сербия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Популярной во всем мире певице Дуа Липа, чьи албанские родители приехали на британские острова из Косово, в последнее время не живется без скандалов с шовинистической подоплекой.

Так, 19 июля, певичка опубликовала в своем твиттере карту так называемой «Великой Албании», включающую помимо собственно Албании территории Косово, Прешевской долины Сербии, Черногории, Македонии и Греции, рядом с портретами Исмаила Кемали – отца албанской независимости, и Исы Болетини – кровавого убийцы-националиста, державшего в начале прошлого века в страхе сербские села в Косово.

Этот твит Липа снабдила ксенофобскими надписями, говорящими о том, что в отличие от «колонистов» и «мигрантов», албанцы – это автохтоны Балкан.

Нужно отметить, что провокация певички вызвала отповедь с стороны сербов. В частности, гражданин США сербского происхождения, режиссер Борис Малагурски оставил комментарий под твитом Липы:

«Защита вами экстремистского националистического и экспансионистского проекта Великой Албании показывает, что ваш разум отравлен. Те, кто боролся за ваши больные фантазии, были поставлены Государственным департаментом (США – ред.) террористами, недавно их лидера (Хашима Тачи – ред.), обвинили в военных преступлениях», – написал режиссер.

Это не первая подобная выходка гламурной поп-дивы, которой спокойно не поется в Великобритании. Так, в феврале этого года, в годовщину так называемой «независимости Косово» она опубликовала в инстаграме граффити, изображающее карту Косово в цветах придуманного западными кураторами флага «Республики Косово» на фоне огромного флага Албании и албанского гербового орла. Картинка была снабжена надписями «12 лет независимости» и «Есть только единая страна, остальное нюансы».

То сообщение Дуа Липы также спровоцировало бурную реакцию сербов, которые отставили комментарии «Косово – это Сербия! «Справедливость однажды восторжествует», «Возвращайтесь в Сербию», «Тогда почему ты там не живешь?».

Надо отметить, что британские продюсеры и общественность никак не отреагировали на ксенофобские выходки звезды.