Британская пресса обвинила Россию в попытке заморозить Европу

09.09.2021 09:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Риск запуска Западом очередного пакета санкций против российской экономики остается высоким.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко, давая оценку очередным заявлениям западной пропаганды, обвиняющей сегодня Россию в дефиците газа и его высокой цене на европейском рынке

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По его словам, экономики ряда стран Европы и Великобритании оказались попросту не готовы к сложившейся на сегодня конъюнктуре цен на газ.

«Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации ряд западных политиков и экономистов увидели в обвинении России в попытках манипулирования европейской энергобезопасностью, не забыв при этом традиционно упомянуть «бедную-несчастную» Украину, тщетно защищающуюся от «страны-агрессора». Однако этот словесный пазл не совсем складывается: со стороны России постоянно звучат утверждения о том, что запуск «Северного потока – 2» лишь стабилизирует ситуацию на рынке энергоносителей Европы, при этом часть указанного транзита через Украину планируется все же сохранить», – сказал экономист «Независимой газете».

Он добавил, что обвинения в сторону России выглядят странно еще и потому, что сама Европа понимает экономическую целесообразность запуска «Северного потока-2», как минимум исходя из того, что он, в дополнение к появляющейся стабильности поставок, выступает и в качестве инструмента снижения логистических расходов, а это прямой путь к стабилизации цены на рынке.

Впрочем, эксперт считает, что даже при наличии всех позитивных составляющих запуска «СП-2» Запад все же сохраняет «козырь в рукаве», использование которого практически в любой момент исключить невозможно.

«Риск инициирования и запуска очередного пакета санкций против физических лиц, компаний или экономики России в целом сохраняется», – считает Чередниченко.

На днях британская пресса предупредила о возможных отключениях отопления этой зимой из-за нехватки газатоплива. Так, газета The Telegraph написала, что РФ якобы искусственно провоцирует кризис, ограничивая поставки газа в Европу, из-за чего не получается восполнить сильно истощившиеся запасы газа до наступления зимы.

«Соединенное Королевство не является мишенью этого геостратегического маневра, однако оно тоже может пострадать, поскольку оно сократило мощности газохранилищ до минимального уровня, чтобы уменьшить расходы», – написала британская газета.