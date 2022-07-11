Британская пропаганда напугана усилением России на Балканах

11.07.2022  14:29 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Босния, Великобритания, Дзен, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия, СМИ


Английское издание «Экспресс» разразилась статьей с критикой «прокремлевской» Сербии.

Главной ее идеей стало то, что российский президент Владимир Путин направил НАТО пугающее послание, обратившись к руководству Сербии со словами «Мы не бросаем своих друзей».

Английское издание «Экспресс» разразилась статьей с критикой «прокремлевской» Сербии. Главной ее идеей стало то,...

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Как отмечают авторы статьи, это происходит тогда, когда «просербские группировки набирают силу в Боснии и Герцеговине (БиГ), а радикальный лидер боснийских сербов , член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик угрожает внести раскол в и без того деликатный культурный котел Балкан».

Некоторые считают, что  Додик, против которого уже ввели свои санкции Лондон и Вашингтон, «полагается на тесные связи с Москвой, чтобы запустить катализатор, необходимый для раскола».

Его западные лидеры обвиняют в том, что он-де спровоцировал худший политический кризис со времен окончания войны 1990-х годов

В качестве эксперта  издание пригласило советника Американского института предпринимательства и Фонда оборонных демократий Ивану Страднер. По ее словам, за Додиком и Вучичем стоит Москва.

«Россия подрывает стабильность в Боснии, работая с Сербией над обострением этнических разногласий между хорватами, боснийцами и сербами. Сепаратистские угрозы Додика — это сбывшаяся мечта Путина, который пообещал ему, что «мы не бросим своих друзей», – заявила Страднер.

По ее словам, «в то время как в Украине бушует война, в некоторых частях Сербии проходят митинги в поддержку Путина».

Говоря о том, какую роль Россия может сыграть в разрушении Балкан или распространении конфликта за пределы Украины,  Страднер сказала:

«Москве не нужно приходить на Балканы. Российские прокси помогают с эскалацией напряженности в регионе».

«Новые протесты в Боснии отражают действия России в Африке в отношении экономических беспорядков, а Православная церковь всегда является верной марионеткой, чтобы усугубить религиозные разногласия в Черногории и Косово», – подчеркнула эксперт.

Так же она считает, что местные игроки получают финансовую выгоду от Запада, а также используют российское влияние в своих интересах, делая вид, что они «являются жертвами вмешательства Москвы, когда на самом деле они являются пособниками».

«Поэтому важно комплексно понимать интересы России и ее местных партнеров.  То, что мы видим на Балканах, — это тот же сценарий, который Путин использует в Грузии и Молдове, используя в качестве оружия сепаратистские движения и используя замороженные конфликты», – говорится в статье.

На фоне подобных публикаций становится понятным, почему Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, входящее в состав Министерства финансов США, внесло Сербию в список стран, которые могут быть причастны к нарушению санкций против Москвы  и Минска.

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