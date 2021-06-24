Британская провокация в Черном море должна была торпедировать итоги встречи Путина и Байдена

24.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Нарушение границы России английским эсминцем «Defender» с заходом в ее территориальные воды является попыткой торпедировать итоги встречи президентов США и России. Инцидент явно не был согласован с США.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта.

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«По маршруту корабля видно, что он, выйдя из порта Одессы, абсолютно намеренно двигался в сторону Севастополя. Это зафиксировано и никаких случайностей в происшедшем не было. Очевидно, подразумевалось, что «британский корабль абсолютно мирно заходит в территориальные воды Украины, а причём там Россия и её территориальные воды – они не в курсе». Вероятно, целью этой провокации была попытка торпедировать итоги встречи президентов США и России, которая подарила какую-то надежду на конструктив, на то, что будет как-то приостановлен процесс эскалации во всём мире. При этом англичане вели себя очень осторожно, они отрицали очевидные вещи. Tу стрельбу, которую открыл пограничный сторожевой корабль, они объяснили тем, что они считали, что идут какие-то учения, хотя, если бы там проводились какие-либо учения, об этом было бы заранее объявлено. То есть, позиция англичан очень осторожная, и эта провокация явно не было согласована с США. Все это дало повод украинской стороне сделать ряд заявлений. Так, Кулеба, большой любитель НАТО, в очередной раз заявил, что Украине примерно надо сближаться с НАТО. Бредовое заявление сделало министерство обороны Украины, которое сказало, что оно готовит какую-то там официальную оценку событий и так далее. То есть, это породило очередную истерию в украинском политикуме», – сказал эксперт.