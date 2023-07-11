Британская ракета убила российского генерала

Российский генерал, заместитель командующего Южного военного округа погиб в результате удара британской дальнобойной ракеты Storm Shadow по тыловому Бердянску.

Об этом сообщил донецкий журналист Алексей Акутин. Официального подтверждения гибели нет.

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«Сегодня противник ракетами Storm Shadow уничтожил запасный командный пункт 58-й армии в районе Бердянска. При обстреле погиб генерал-майор Руслан Цоков. По моим подсчетам это уже 16-й наш генерал, погибший с начала СВО. У врага за все время погибло два генерала, причем оба не в боях. А возможности наших ВКС и «повитряных сил» просто несопоставимы. Тем не менее, эффективность ударов противника налицо», – написал Акутин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Геннадий Дубовой, участник обороны Славянска и штурма Мариуполя, ныне воюющий в рядах «Ахмата», подчеркивает: сообщения о том, что российская армия научилась легко сбивать Storm Shadow, и они больше не представляют опасности, – не соответствуют действительности.

«Изучил на вынужденном досуге проплаченные комментарии на расплодившихся как радиоактивные грибы проплаченных офизиозных ТГ-каналах.

Лейтмотив комментариев наших диванных ура-смельчаков, ежечасно с клавиатурами и айфонами в руках скачущих на диванах в атаку о поставках ВСУ дальнобойных ракет таков: «Наши дешёвые «Панцири» щелкали и будут как семечки щелкать х дорогостоящие ракеты…».

Десятый год войны в Донбассе, второй год большой войны России со всем Западом и – народ категорически не желает умнеть. И за «три копейки» сетевой «патриотической подработки» с обезьяньим азартом (ничем в этом не отличаясь от майданных скакуасов) наверчивает себе на уши тонны оптимистической лапши.

«Storm Shadow» (подчеркну для ретивых ура-иллюзориков: это не дискредитация родной армии, а констатация) мы пока не умеем сбивать. НАТО и приняло решение ускорить их поставку на Украину в кратчайшие сроки, с тем, чтобы успеть до момента, когда мы создадим надежные средства противодействия данным ракетам. Которые ВСУ планируют использовать для ударов по нашим командным пунктам и стратегическим объектам в глубине обороны перед и во время масштабного их наступления.

Ещё раз поясню нашим убаюкиаающим общественное сознание «экспертам», «военкорам» и прочим комментаторам на зарплате – сейчас, используя ВСУ, НАТО проводит большую разведку боем: настоящее наступление противника ещё не началось. И к нему нужно быть готовыми в первую очередь психологически, а не тешить себя шапкозакидательскими иллюзиями», – предостерегает Дубовой.