Британская разведка: Это второй Бахмут. Русские обходят Авдеевку с севера

Игорь Шкапа.  
20.03.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские подразделения продолжают продвижение в районе Авдеевки, постепенно обходя город с севера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в отчете британской разведке о ситуации на украинских фронтах по состоянию на 20 марта.

Российские подразделения продолжают продвижение в районе Авдеевки, постепенно обходя город с севера. Об этом,...

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«За последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг удерживаемого Украиной города Авдеевка в Донбассе к северу от Донецка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наступательная операция в основном проводилась 1-м армейским корпусом Донецкой Народной Республики, военнослужащие которого «хорошо знают местность».

«Растянутый комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, будет рассматриваться как особенно ключевой участок для обороны по мере развития битвы», – указывает британская спецслужба.

Кроме того, обращается внимание на схожесть ситуации с Артемовском (Бахмут), где российские силы теснят ВСУ.

«Тактически ситуация аналогична ситуации в более крупном городе Бахмут, расположенном севернее. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на запад все больше подвергаются угрозе со стороны российской операции по окружению», – предупреждает отчет британской разведки.

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