Британская разведка настраивает против России Южный Кавказ

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Пока Дональд Трамп ведет разговоры о мире, британцы настраивают против России ее соседей.

Об этом в эфире канала «День центр» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас происходит? Нам на скрипке красивую мелодию играет «Мир, мир, мир», одновременно с этим происходит дальнейшая «натизация» Южного Кавказа в непосредственной близости от наших границ при очень воинственной риторике со стороны Баку, относительно Армении и Зангезурского коридора. И в данном случае у меня только один интерес – не за азербайджанцев, не за армян, а за мир, за сохранение наших военных баз в качестве гаранта мира на Южном Кавказе», – сказал Артамонов.