Британская разведка победила США в битве за Навального

18.02.2021, Москва, Елена Острякова

За проект «Навальный» боролись американская и британская разведки, и победили британцы.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

...

«Я объясняю, в чем интрига с Алексеем Навальным. Алексей Навальный вступил в противоречие с другой группой, это Ашурков, Волков, Певчих. Там смысл, насколько я понимаю, что Алексей Навальный больше связан с американскими спецслужбами, а Ашурков, Волков и Певчих – они являются агентурой британских спецслужб. И, таким образом, произошло столкновение, борьба за контроль за антипутинской оппозицией между марионетками британских спецслужб в лице Ашуркова, Певчих и Волкова, и американских в лице Навального.

... Британские спецслужбы победили. Алексея Навального с помощью интриг вытолкнули из Германии в Россию, здесь его посадили, и он, по сути дела, оказался отключен от руководства.

Сейчас руководство над этим процессом полностью захвачено британскими спецслужбами, которые действуют через Владимира Ашуркова, Леонида Волкова и Марию Певчих», – сказал Марков.

...

По его словам, речь идет в первую очередь о финансовых потоках.

... «То, что Навальный и Ашурков враги – это точно. Это знают все более-менее знакомые с внутренними процессами, и они пытаются использовать Навального, он фронтменом-то остался. Ну как фронтмен? Символ! Но он отключен от принятия решений, от Навального ничего не зависит, кому пойдут финансовые потоки те или иные? Кому будут выдвигаться важные позиции? Это от Навального не зависит. Все. Ашурков, Волков и Певчих решили свою важнейшую задачу: они отстранили Алексея Навального», – сказал Марков.