Российские специалисты ведут подготовку воздушно-десантных войск КНР. Об этом, ссылаясь на данные Королевского объединенного института оборонных исследований (Лондон), сообщает Польское агентство печати (ПАП).

Британцы утверждают, что к ним в руки попали документы, которые свидетельствуют о том, что Россия поставляет Пекину оборудование и готовит китайских десантников к возможной операции по захвату Тайваня.

Москва якобы взяла на себя обязательство проводить индивидуальные курсы на российских базах и коллективные воздушно-десантные учения на полигонах в Китае. Эти курсы будут охватывать, среди прочего, процедуры приземления, управление огнем и управление воздушными десантными войсками.

«Хотя области, в которых Россия превосходит Китай с точки зрения военного потенциала, сужаются, у России есть практический опыт и возможности в области воздушных маневров, которых нет у Китая», – отмечают британцы.

Эту информацию для ПАП прокомментировал отставной польский генерал Роман Полко.

«Китай попал в ловушку, считая себя второй по величине армией в мире. Он закупил российские системы вооружения, перенял российские модели обучения и тактику ведения боевых действий как образцы для подражания», — сказал генерал.

При этом он уверяет, что «российские десантники не являются символом отличной подготовки, оснащенности или эффективности».

Иной точки зрения придерживается польский военный журналист Гжегож Кучинский.

«Это формирование по уровню подготовки превосходит другие. Неслучайно во время войны с Украиной, когда у русских возникали проблемы или они хотели усилить давление на украинскую сторону, задействовались воздушно-десантные подразделения», – сказал Кучинский.

Он отметил роль десантников во время деоккупации Курской области и в ходе боев во время украинского контрнаступления в 2023-м.