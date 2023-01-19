«Британская разведка сделал ставку на Арестовича» – Баширов

Игорь Шкапа.  
19.01.2023 08:17
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Политика, Спецслужбы, Украина


Отставка советника офиса президента Украины Алексея Арестовича – это свидетельство начинающейся агонии киевского режима.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал экс-премьер ЛНР, политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.


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«Надо отметить, что начинает разбегаться команда президента Зеленского. Все чувствуют, что близок момент агонии. Соответственно, начинают думать о собственной карьере после того, как закончится СВО. Или спецоперация перейдет в какую-то латентную фазу, но продолжится политическая жизнь на Украине», – прокомментировал Баширов отставку Арестовича «Московскому комсомольцу».

По словам эксперта, Арестович всячески раскручивал себя, находясь в своей должности, а теперь, видимо, посчитал, что пора отправляться в самостоятельное плавание.

«На самом деле у него для этого есть все основания. Арестович достаточно популярен на Украине, к нему прислушиваются. Он очень грамотно вел медийную компанию. Но самое главное, его прикрывает спецслужба Великобритании Ми-5. Соответственно, у Арестовича есть определенный иммунитет против Зеленского», – утверждает политолог.

Впрочем, он оговаривается, что Арестовича может ликвидировать какой-то обозленный на него боевик-праворадикал.

«Но если он выживет, то у него и, очевидно, у его новой партии, будут достаточно высокие шансы на то, чтобы пройти в Верховную раду.

И, соответственно, шансы будут у Арестовича, чтобы потом поучаствовать в выборах президента Украины. Рейтинги Зеленского, как бы они ни врали со своими опросами социологических служб, на самом деле очень низкие на Украине, – утверждает эксперт. – Рейтинги партии «Слуга народа» — тоже достаточно низкие, потому что количество погибших украинских военных и мобилизованных в этом вооруженном конфликте — огромное.

Плюс — разрушенная инфраструктура, отсутствие работы, непонятное будущее страны. В конечном итоге мы же понимаем, что украинцам грозит огромное национальное унижение. Вот на что  рассчитывает Арестович», – говорит собеседник издания.

У него поинтересовались, зачем британской разведке нужен Арестович.

«Каждая западная страна ищет лояльных себе политиков, – ответил он. – Тот же Кличко, например, управляется немцами. Это известно. Байден поставил все на Зеленского. Считаю, что и Кличко, и Арестович — наиболее опасные соперники для Зеленского на будущих президентских выборах», – добавил Баширов.

Он не знает, будут ли британцы охранять Арестовича.

«Не знаю, как он договорился с британцами. Будут они его охранять или он сам будет бегать с пистолетом, отстреливаться. Может быть, его подготовили, как Джеймса Бонда», – не исключает политолог.

Он приходит к выводу, что теперь можно говорить об Арестовиче «как о политике, а не просто как о комментаторе, глашатае киевского режима.

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