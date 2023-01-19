«Британская разведка сделал ставку на Арестовича» – Баширов
Отставка советника офиса президента Украины Алексея Арестовича – это свидетельство начинающейся агонии киевского режима.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал экс-премьер ЛНР, политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Надо отметить, что начинает разбегаться команда президента Зеленского. Все чувствуют, что близок момент агонии. Соответственно, начинают думать о собственной карьере после того, как закончится СВО. Или спецоперация перейдет в какую-то латентную фазу, но продолжится политическая жизнь на Украине», – прокомментировал Баширов отставку Арестовича «Московскому комсомольцу».
По словам эксперта, Арестович всячески раскручивал себя, находясь в своей должности, а теперь, видимо, посчитал, что пора отправляться в самостоятельное плавание.
«На самом деле у него для этого есть все основания. Арестович достаточно популярен на Украине, к нему прислушиваются. Он очень грамотно вел медийную компанию. Но самое главное, его прикрывает спецслужба Великобритании Ми-5. Соответственно, у Арестовича есть определенный иммунитет против Зеленского», – утверждает политолог.
Впрочем, он оговаривается, что Арестовича может ликвидировать какой-то обозленный на него боевик-праворадикал.
«Но если он выживет, то у него и, очевидно, у его новой партии, будут достаточно высокие шансы на то, чтобы пройти в Верховную раду.
И, соответственно, шансы будут у Арестовича, чтобы потом поучаствовать в выборах президента Украины. Рейтинги Зеленского, как бы они ни врали со своими опросами социологических служб, на самом деле очень низкие на Украине, – утверждает эксперт. – Рейтинги партии «Слуга народа» — тоже достаточно низкие, потому что количество погибших украинских военных и мобилизованных в этом вооруженном конфликте — огромное.
Плюс — разрушенная инфраструктура, отсутствие работы, непонятное будущее страны. В конечном итоге мы же понимаем, что украинцам грозит огромное национальное унижение. Вот на что рассчитывает Арестович», – говорит собеседник издания.
У него поинтересовались, зачем британской разведке нужен Арестович.
«Каждая западная страна ищет лояльных себе политиков, – ответил он. – Тот же Кличко, например, управляется немцами. Это известно. Байден поставил все на Зеленского. Считаю, что и Кличко, и Арестович — наиболее опасные соперники для Зеленского на будущих президентских выборах», – добавил Баширов.
Он не знает, будут ли британцы охранять Арестовича.
«Не знаю, как он договорился с британцами. Будут они его охранять или он сам будет бегать с пистолетом, отстреливаться. Может быть, его подготовили, как Джеймса Бонда», – не исключает политолог.
Он приходит к выводу, что теперь можно говорить об Арестовиче «как о политике, а не просто как о комментаторе, глашатае киевского режима.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.