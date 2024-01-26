Британская военщина стращает европейцев тотальной мобилизацией

Анатолий Лапин.  
26.01.2024 11:18
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


В случае прямого конфликта с Россией в Великобритании и других странах Европы мужчины и женщины будут вынуждены отправиться на войну с РФ.

Об этом в эфире телеканала Talk заявил полковник вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае прямого конфликта с Россией в Великобритании и других странах Европы мужчины и...

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«Если мы будем вовлечены в войну с Россией, нам придется создать сценарий тотальной войны, нам придется ввести воинскую повинность, мы должны будем призвать людей на военную службу. Хоть все говорят, что технологии, беспилотные летательные аппараты одерживают победу, опять же, в Украине танки по-прежнему являются королями поля боя, а живая сила сотнями тысяч солдат», – сказал полковник.

«На данный момент вопрос о призыве на военную службу является актуальным. Если страны НАТО вступят в войну с Россией, то в нее будет вовлечена вся страна, нам придется превратить наши тракторные заводы в танковые, население должно будет принять в этом участие, как это было во время Второй мировой войны…

Если в Европе начнется война с Россией, каждый гражданин Европы, каждый гражданин Великобритании будет вовлечен в нее прямо или косвенно», – заявил Бреттон-Гордон.

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