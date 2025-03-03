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Матерые британские аналитики-пропагандисты не верят в эффективность европейской поддержки Украины и действенность заявлений, сделанных накануне разными представителями Европы в Лондоне.

Это следует из общения журналистки Times Radio с министром обороны Великобритании Люком Поллардом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая безуспешно пыталась узнать у Полларда, готовы ли британские военные, которых планирует отправить Лондон на Украину, к прямому противостоянию с Россией.

«Эти обсуждения все еще продолжаются. Но премьер-министр заявил, что мы готовы отправить наземные войска, военно-морской флот и самолеты в рамках гарантии безопасности. Пока идут обсуждения, какие страны будут поддерживать это, пока невозможно назвать точные цифры», – заявил Поллард.

– А если бы по ним открыли огонь, они бы вступили в бой с Россией? – уточнила ведущая. – Ну, смысл гарантии безопасности в том, чтобы предотвратить нападение России – попытался уйти от ответа министр. – Но если бы по ним открыли огонь, потому что это вполне возможно, они бы вступили в бой? – продолжила журналистка. – Конечно, у любого военного развертывания есть правила ведения боя. Например, у британских войск, которые сейчас находятся в Эстонии, есть такие правила – снова ушел от прямого ответа чиновник. – Так что да, они бы вступили в бой. Это значит да? – не унималась ведущая. – У любого развертывания британских войск в любой точке мира всегда есть правило ведения боя – снова ускользнул министр. – Но давайте проясним, потому что наша аудитория, наши зрители не знают, что это значит. Я тоже не знаю, что это значит. Вступили бы эти войска в бой, если бы Россия открыла по ним огонь? – продолжала настаивать на своем журналистка.

«Что же для любого развертывания британских войск в любой точке мира существуют правила, которые четко определяют, что они должны делать в случае обстрела, катастрофы или чрезвычайной ситуации? Это стандарт для любого развертывания британских войск. И мы хотим, чтобы в наших переговорах с европейскими союзниками было ясно, какова цель этих войск, и как они будут подкреплены дополнительными силами. Вот почему поддержка США так важна, потому что украинцы справедливо опасаются, что Россия нарушит перемирие и снова вторгнется в их страну. Как нам убедиться, что Россия не сможет этого сделать, зная, что в случае вторжения будут серьезные последствия для нее», – продолжил свою «песню» министр обороны.

Тогда радиоведущая попыталась уточнить у чиновника, что будет делать его страна, если США откажутся помогать?

«Гарантирована ли поддержка Великобритании на Украине с помощью США или без нее?».

– Мы считаем, что поддержка США необходима для того, чтобы это сработало, снова начал «плыть» министр. – Я понимаю, и я слышала, как премьер-министр приводил эти аргументы на выходных. Гарантирована ли поддержка Великобритании в Украине с помощью США или без нее? – не отставала от него ведущая. – На данный момент мы пообещали, что Великобритания примет участие в этих международных усилиях. Мы все еще ведем переговоры. Вот почему саммит на выходных был таким важным моментом, чтобы объединить эти страны и провести серьезную дипломатическую работу. Но эти обсуждения все еще продолжаются. Я говорил об этом на саммите и на встрече с президентом Зеленским на выходных, мы должны делать больше как континент. Мы должны убедиться, что делаем больше вместе с нашими европейскими друзьями, и что наши усилия требуют нашего участия в качестве поддержки – упрямо твердил свое Поллард.

Его ответ окончательно убедил журналистку в словоблудии чиновника: