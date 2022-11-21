Британские аналитики: России удалось сохранить свои лучшие силы

21.11.2022  10:30 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Ситуация на фронтах Донбасса, куда перебрасываются выведенные из Херсона части, скоро может измениться в пользу России

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

Ситуация на фронтах Донбасса, куда перебрасываются выведенные из Херсона части, скоро может измениться в...

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«Ситуация в Донбассе может измениться по мере того, как Россия перебрасывает в этот район больше своих недавно мобилизованных войск или вводит солдат из Херсона. Во время двухмесячной осады города Украиной Россия, похоже, вывела туда до 20 000 своих лучших военнослужащих для передислокации и заменила их недавними призывниками, которые последними отступили за Днепр», – говорится в статье.

Такого же мнения придерживаются и британские военные аналитики.

«России удалось сохранить довольно много своих лучших сил», — сказал научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединенных служб Эд Арнольд,

При этом газета, прогнозирует, что увеличение численности российских войск в Донбассе может вынудить Украину разместить там больше своих солдат и оружия, что ограничит ее способность атаковать в других местах.

«Сможет ли расширенное российское присутствие склонить чашу весов в пользу Москвы, остается неясным», – подчеркивает издание.

В свою очередь Арнольд добавляет, что один из уроков этой войны заключается в том, что «дело не в количестве, а в том, как вы сражаетесь».

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